Google Discover si rinnova: post social e video brevi da YouTube, X e Instagram

Google sta introducendo un’importante novità per Discover, il feed che suggerisce contenuti basati sugli interessi dell’utente. Durante i prossimi giorni infatti gli utenti potranno notare come la piattaforma diventerà un vero e proprio centro di aggregazione di vari contenuti in quanto ci saranno anche i post di Instagram e X, oltre ai video di YouTube Shorts. La volontà sembra chiara: si vuole offrire accesso a tutte le informazioni senza dover far passare gli utenti da una piattaforma all’altra.

La scelta nasce dalle ricerche condotte dall’azienda, che hanno evidenziato come le persone gradiscano un mix equilibrato di articoli, post social e contenuti video. Discover si propone così di offrire un’esperienza più dinamica, in grado di unire informazione, intrattenimento e aggiornamenti in tempo reale in un unico flusso.

Nuove funzioni per seguire creator e fonti

A supporto di questa evoluzione, Google sta potenziando la funzione Segui, che non si limiterà più alle sole testate giornalistiche ma permetterà di seguire singoli creator ed editori. Toccando il nome di un creator su una scheda di Discover, si aprirà una pagina dedicata che mostrerà una panoramica dei contenuti pubblicati: articoli, video di YouTube e post dai principali social. Questo spazio diventerà un punto di riferimento per chi desidera restare aggiornato sull’attività di una specifica fonte.

La pagina offrirà una visione d’insieme della presenza online di un creator, permettendo di scoprire rapidamente i contenuti pubblicati su diverse piattaforme. Google ha anticipato che in futuro potrebbero arrivare integrazioni con ulteriori social network, ampliando ancora di più la portata di Discover.

Questa mossa posiziona Discover come alternativa diretta ai feed proposti dai social network, puntando a trattenere gli utenti più a lungo all’interno dell’ecosistema Google e a offrire un’esperienza di scoperta più ricca e personalizzata. Per chi utilizza dispositivi Android o l’app Google, questo aggiornamento renderà il feed un luogo centrale per restare informati e scoprire nuovi contenuti in modo rapido e intuitivo.