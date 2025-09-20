HONOR Pad X8A a prezzo bomba: Amazon offre uno sconto del 31%

Con un 31% di sconto sul prezzo di listino dell’HONOR Pad X8A avete l’occasione di acquistare un tablet con ottime caratteristiche tecniche. A un prezzo super vantaggioso. Innanzitutto, parliamo di un device che si contraddistingue grazie a un peso di soli 495 grammi e uno spessore di soli 7,25 mm. Tutto ciò conferma che l’HONOR Pad X8a è incredibilmente leggero e sottile, rendendolo altamente portatile e comodo da tenere in mano per lunghi periodi.

Non manca inoltre un display da 11 pollici. Con l’HONOR Eye Protection consente di ottimizzare l’esperienza visiva anche in caso di lunghe sessioni d’utilizzo. Proprio per questo motivo, HONOR Pad X8a porta l’esperienza visiva degli utenti a un nuovo livello.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

HONOR Pad X8a oggi in offerta su Amazon

Oltre a contraddistinguersi per l’Eye Protection, il pannello del display supporta una frequenza di aggiornamento dello schermo di 90Hz, una risoluzione di 1920×1200 e 16,7 milioni di colori. Tutte queste caratteristiche portano le esperienze di visione degli utenti a un livello elevato.

Siete in cerca di un nuovo tablet da acquistare? Questo modello vanta di diversi punti di forza tra qui l’ultima versione di MagicOS 8.0 basata su Android 14. E’ anche importante sottolineare che l’HONOR Pad X8a offre una serie di funzioni intelligenti aggiornate, come la funzione Multi-window, App Extender, Dynamic Homepage e HONOR Connect, per un’esperienza utente più intelligente e conveniente.

Oltre alle caratteristiche appena citate, ricordiamo che questo tablet è alimentato dal chipset Snapdragon 680, appositamente realizzato per un uso multimediale prolungato. Grazie all’efficiente processo a 6 nm e al supporto della GPU Qualcomm Adreno 610 e della CPU Qualcomm Kryo 265, il tablet offre prestazioni eccezionali mantenendo un’adeguata efficienza energetica. Per offrire il meglio è anche possibile optare per espansioni di memoria fino a 1 TB.

Perché perdere altro tempo? Approfittate subito dello sconto disponibile oggi su Amazon per acquistare l’HONOR Pad X8a a un prezzo scontato di soli 117,23 euro grazie a -31%.