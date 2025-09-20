Fastweb, arrivano i nuovi iPhone 17, ecco i prezzi

Durante la giornata del 9 settembre 2025, il colosso americano Apple ha annunciato ufficialmente al mondo la sua nuova serie di punta di iPhone 17. Questi nuovi smartphone sono ora disponibile direttamente all’acquisto anche nei negozi fisici dell’operatore telefonico Fastweb, a partire dalla giornata del 19 settembre 2025. Gli utenti, anche in questo caso, potranno decidere se acquistarli in piccole rate mensili oppure se acquistarli in un’unica soluzione.
Fastweb, disponibili all’acquisto anche nei negozi fisici i nuovi top di gamma iPhone 17
A partire dalla giornata del 19 settembre 2025, gli utenti potranno acquistare i nuovi iPhone 17 anche nei negozi fisici autorizzati di Fastweb. Gli utenti potranno quindi scegliere anche questo operatore per portarsi a casa i nuovi smartphone di punta del colosso americano Apple. Come già detto, sarà possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure se pagare in piccole rate mensili.
Gli utenti interessati potranno abbinare l’acquisto dei nuovi device all’attivazione dell’offerta di rete mobile denominata Fastweb Mobile Ultra. Per pagare a rate, gli utenti potranno farlo tramite il finanziamento con Findomestic con tasso zero. Gli utenti potranno quindi acquistare tutti i nuovi modelli proposti dal colosso americano Apple, compreso l’inedito device iPhone 17 Air. Per il momento, sembra che gli smartphone siano disponibili solo nel taglio di memoria con 256 GB di storage interno.
Gli utenti potranno quindi avere i nuovi smartphone di punta di Apple con Fastweb tramite finanziamento con Findomestic con dei prezzi a partire da:
- 29,60 euro al mese per 30 rate mensili per il nuovo iPhone 17
- 38,40 euro al mese per 30 rate mensili per il nuovo iPhone 17 Air
- 41,60 euro al mese per 30 rate mensili per il nuovo iPhone 17 Pro
- 48,70 euro al mese per 30 rate mensili per il nuovo iPhone 17 Pro Max
Ricordiamo comunque che anche i già clienti dell’operatore Fastweb possono acquistare questi nuovi smartphone di punta. Per farlo, sarà possibile recarsi direttamente sul sito web ufficiale dell’operatore.