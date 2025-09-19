Tim: ecco la super promo per navigare senza limiti e senza costi in più

Un elemento imprescindibile all’interno della routine giornaliera di un utente dotato di uno smartphone sicuramente l’utilizzo della sua promozione telefonica, l’offerta infatti è rappresenta un elemento di tipo indispensabile poiché consente all’utente in questione di sfruttare caratteristiche necessarie per poter accedere alla propria vita digitale, nello specifico ogni offerta deve garantire un adeguato numero di minuti, SMS e gigabyte di traffico dati in modo tale da poter compiere tutto ciò di cui abbiamo bisogno senza problemi.

Tutti gli utenti dunque attivano l’offerta sul proprio numero di cellulare, si tratta di un passo ormai scontato quando si compra un nuovo smartphone o quando si sottoscrive un nuovo numero di telefono, ogni utente prima di decidere ovviamente passa al vaglio tutte le offerte disponibili sul mercato in quell’esatto momento per trovare quella che ritiene più adatta ai propri bisogni, in questo vi veniamo in aiuto noi dal momento che oggi vi portiamo una promozione garantita da Tim che non solo vi offrirà le caratteristiche giuste per tutta la durata del mese ma anche la possibilità di evolvere la promozione per ottenere un bonus davvero importante, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Giga in 5G anche illimitati

L’offerta di oggi si compone di 200 GB di traffico dati in connessione 5G ai quali vengono abbinati anche minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, l’offerta a un costo di 9,99 € con un prezzo di attivazione pari a 10 € i quali includono il costo della Sim fisica insieme a un credito di cinque euro presente al suo interno, veniamo però all’elemento interessante, l’offerta infatti per coloro che già possiedono una promozione di rete fissa sempre con TIM può essere evoluta ottenendo i giga senza limiti, il tutto al medesimo prezzo mensile descritto sopra, ricordiamo però che l’offerta in questione è dedicata a coloro che hanno meno di trent’anni.

Se siete interessati, l’attivazione può essere effettuata direttamente online sul sito ufficiale di Tim.