AliExpress: sconto di 700 euro sul computer da gaming ACEMAGIC

Siete alla ricerca di un computer da gaming di ultima generazione? allora dovete subito pensare di mettere le mani sul prodotto oggi scontato su AliExpress, dove gli utenti si ritrovano a poter acquistare un modello di ultima generazione con una fortissima riduzione di 700 euro rispetto al listino iniziale.

Il prodotto di cui vi parliamo è realizzato da ACEMAGIC, azienda molto conosciuta sul mercato soprattutto per quanto riguarda la produzione di mini PC di alta qualità. Si tratta di un laptop (o notebook) con display da 15,6 pollici di diagonale, che presenta una risoluzione massima in FullHD, alle cui spalle si può trovare un processore AMD Ryzen 7 5700U, oltre a una scheda grafica dedicata AMD Radeon RX Vega 8, soluzione e combinazione decisamente apprezzata sia da chi è alla ricerca di un device adatto per ogni operazione, che per content creator o gamer.

Il design non presenta peculiarità che lo distinguono dalla massa, essendo comunque realizzato prevalentemente in plastica, con colorazione argentata e finitura opaca su tutta la superficie. I materiali restano essere comunque di buonissima qualità, sufficientemente resistenti e adatti anche a sopportare le sollecitazioni di vario genere durante il trasporto (ovviamente non le cadute da determinate altezze).

AliExpress, solo questo sconto vi farà impazzire

La promozione disponibile su AliExpress è decisamente una delle migliori in circolazione, si parte da un listino iniziale di 1066,13 euro, per scendere di circa 741,43 euro, e arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale di soli 324,70 euro. Premete questo link per completare l’acquisto al prezzo indicato.

La spedizione avviene direttamente dalla Germania, con consegna garantita a domicilio entro 10 giorni dalla ricezione dell’ordine. La consegna veloce porta con sé tutti i plus e gli impegni di AliExpress di cui vi abbiamo parlato in passato, oltretutto è possibile effettuare il reso entro 15 giorni dalla ricezione dell’ordine.