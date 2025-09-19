TCL K1: ecco la nuova maniglia con impronta

TCL sta dimostrando il suo impegno nel settore tech. A tal proposito, l’azienda ha presentato la sua nuova maniglia smart K1. L’oggetto appare come un normale accessorio per la porta, ma basta avvicinare il pollice o l’indice al piccolo sensore per rendersi conto della differenza. Lo sblocco è immediato: in meno di mezzo secondo la serratura decide se far entrare chi ha posato il dito. In memoria si possono conservare fino a cento impronte, un numero che fa pensare non solo a famiglie numerose, ma anche a spazi condivisi. Come uffici o case vacanza. La logica è quella di ridurre la dipendenza dalle chiavi, senza però eliminarle del tutto. Restano, infatti, disponibili anche metodi paralleli, dal codice numerico alla gestione tramite app, fino alla più tradizionale chiave fisica.

TCL presenta la sua nuova maniglia smart: ecco i dettagli su K1

Dal punto di vista pratico, il dispositivo non obbliga a installazioni complicate. Funziona con quattro pile AAA che, secondo TCL, garantiscono circa un anno di autonomia. A fine corsa le batterie possono essere sostituite senza difficoltà. È stata prevista anche la chiusura automatica, per evitare che un’uscita frettolosa si trasformi in una porta dimenticata socchiusa.

E non è tutto. Riguardo la resistenza, il livello di protezione IP53 consente di montarla anche su porte esterne, purché un po’ riparate. La maniglia, infatti, resiste a polvere e spruzzi, ma non certo ad un temporale.

Il prezzo del nuovo dispositivo TCL è stato fissato dall’azienda è di 79 dollari. Un valore che colloca la K1 tra le opzioni più economiche attualmente disponibili per tale categoria. C’è però un limite che frena l’entusiasmo di chi vive in Europa. Nello specifico, TCL ha scelto di commercializzare la serratura soltanto in tre mercati, Stati Uniti, Canada e Australia. Per gli altri, almeno per ora, non resta che attendere per scoprire se verrà rilasciata anche altrove.