TCL porta la tecnologia NxtPaper su un nuovo tablet compatto

TCL continua a scommettere sulla tecnologia NxtPaper, pensata per simulare l’esperienza della carta e ridurre riflessi e luce blu. Dopo averla introdotta su dispositivi di dimensioni maggiori, come il NxtPaper 14, l’azienda si prepara a lanciarla anche su un tablet compatto da 8” con supporto al 5G.

Secondo i render diffusi dal noto leaker Evan Blass, il nuovo dispositivo si chiamerà TCL Tab 8 NxtPaper 5G. Il design appare semplice e funzionale. Esso dispone di cornici sottili ai lati, più ampie sopra e sotto per garantire una presa sicura, doppia griglia per gli speaker e persino un jack audio da 3,5mm. Interessante anche la presenza del tasto fisico “NxtPaper Key”, utile per passare rapidamente dalla modalità a colori a quella monocromatica, simile agli e-reader.

TCL porta un display che imita la carta e punta sulla versatilità

La quarta generazione di pannelli NxtPaper porta miglioramenti importanti nella gestione dei riflessi e nel bilanciamento dei colori. La tecnologia permette di alternare un display a colori, adatto ai contenuti multimediali, e una modalità in bianco e nero ottimizzata per la lettura. In più, integra filtri hardware per ridurre la luce blu e garantire un’esperienza visiva meno stancante per gli occhi.

Il nuovo Tab 8 NxtPaper 5G offrirà connettività mobile, ampliando le possibilità d’uso rispetto al semplice Wi-Fi. Ciò lo rende ideale per chi studia o lavora ed è spesso in viaggio. Non mancherà il supporto alla penna stilo, che permetterà di scrivere, disegnare o annotare documenti con la naturalezza della carta. Il tablet sarà dotato di slot SIM combinato con vano microSD e, secondo indiscrezioni, potrebbe arrivare sul mercato anche tramite operatori come Verizon negli Stati Uniti.

Molti dettagli restano ancora da svelare. Ad esempio non si conoscono processore, RAM, risoluzione del display né prezzo ufficiale. Ad ogni modo, viste le strategie passate di TCL, è probabile un posizionamento nella fascia medio-bassa del mercato, con un lancio previsto entro la fine del 2025. Insomma, se confermato, il Tab 8 NxtPaper 5G potrebbe ritagliarsi uno spazio interessante nel settore dei Tablet Compatti, puntando con sé comfort visivo e versatilità.