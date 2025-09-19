Samsung Galaxy XR: un’indiscrezione svela la data di lancio

Secondo recenti indiscrezioni, Samsung si prepara a presentare una novità interessante per il mondo della realtà mista con un nuovo visore. A riportare la notizia è stata la testata sudcoreana ETNews. Qui è stato anticipato che la presentazione del dispositivo, conosciuto come Galaxy XR o con il nome in codice Project Moohan, è stata programmata per il 21 ottobre. Confermando così uno slittamento rispetto alle previsioni iniziali che indicavano settembre come periodo di lancio. L’annuncio ufficiale avverrà tramite un evento online, scelta ormai consueta per l’azienda. E la data indicata per il mercato statunitense corrisponderà al 22 ottobre in Corea del Sud, a causa del fuso orario.

Samsung si prepara a presentare il Galaxy XR

Il visore ha già fatto qualche apparizione in anteprime selezionate, suscitando grande interesse per le sue caratteristiche tecniche. Si parla di un display con risoluzione superiore a quella dell’Apple Vision Pro, e di un dispositivo tra i primi a supportare Android XR, il sistema operativo sviluppato da Google per i visori di realtà mista. Il visore presenterà un processore Qualcomm, probabilmente l’XR2+ Gen 2, costruito con processo a 4 nanometri, accompagnato da una memoria RAM da 16 GB. Elementi che promettono performance elevate e una gestione fluida delle applicazioni immersive.

Nonostante le specifiche di alto livello, Samsung sembra voler adottare un approccio prudente per l’introduzione sul mercato. Il primo lotto di spedizioni sarà, infatti, limitato a circa 100.000 unità. Numero destinato a crescere solo in base alla risposta del pubblico.

L’arrivo del Galaxy XR rappresenta per Samsung un passo importante verso la realtà mista. Ciò sarà possibile con un dispositivo tecnicamente avanzato, un piano di lancio cauta e una visione di lungo periodo che punta su novità interessanti per l’intero settore tech. Tale strategia punta a consolidare la posizione dell’azienda sudcoreana nel mercato emergente dei dispositivi immersivi. Non resta, dunque, che attendere e scoprire le novità offerte dal visore di Samsung.