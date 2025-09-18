Vodafone lancia la Promo Ambassador: giga illimitati per amici e clienti

Vodafone Italia amplia il suo catalogo di promozioni e propone la nuova iniziativa Promo Ambassador, attiva dal 14 settembre 2025. L’ offerta coinvolge sia i nuovi clienti sia alcuni già selezionati. Essa prevede un codice voucher univoco, inviato via SMS, che consente di regalare giga illimitati sia alla SIM del cliente Vodafone sia a quella del nuovo numero attivato.

Il processo è estremamente semplice. Chi riceve il codice può condividerlo con un amico o un familiare che intende attivare una nuova SIM-Vodafone. Quest’ultima dovrà essere associata a una delle offerte del portafoglio lanciato a inizio mese, Mobile Start, Pro e Ultra, disponibili a partire da 9,95€ al mese. Una volta attivata, entrambe le SIM riceveranno l’attivazione automatica dei giga illimitati, validi fino a quando i contratti rimarranno attivi. Non manca la flessibilità. La seconda SIM può essere intestata alla stessa persona del numero principale, permettendo quindi di gestire due linee con lo stesso codice fiscale.

Vodafone e Fastweb, una nuova collaborazione sotto il gruppo Swisscom

La Promo Ambassador è parte di una strategia più ampia legata all’integrazione tra Vodafone Italia e Fastweb, dopo l’acquisizione da parte del gruppo svizzero Swisscom. Una mossa che segna l’inizio della collaborazione tra i due brand sotto il nuovo marchio Fastweb+Vodafone.

Per i già clienti, la selezione avviene tramite invio di SMS dedicati. Di conseguenza solo chi riceve il messaggio può utilizzare il codice e condividerlo con un conoscente. Ogni voucher può essere usato una sola volta, ma durante l’iniziativa è possibile riceverne fino a cinque. Le nuove SIM possono essere attivate sia con numero in portabilità sia con un nuovo numero e con qualsiasi metodo di pagamento.

In più, la SIM che ottiene i giga illimitati tramite la Promo Ambassador può essere inserita anche in un piano convergente con una linea fissa Vodafone. In questo modo le due tipologie di promozione possono convivere, offrendo vantaggi extra in termini di traffico dati. Insomma, con questa iniziativa, Vodafone punta a rafforzare la fidelizzazione dei propri clienti e a stimolare l’acquisizione di nuove linee mobili.