Il pulsante Meta AI su WhatsApp: come ignorarlo se non lo vuoi

Da qualche tempo l’intelligenza artificiale è arrivata anche su WhatsApp, riuscendo a integrare già delle nuove funzioni e altre saranno in arrivo nei prossimi tempi.

L’intelligenza artificiale su WhatsApp è arrivata sotto forma del chatbot di Meta AI.

Meta AI ha già scatenato non poche polemiche, tanto che gli utenti sono attualmente divisi in due fazioni. Da una parte c’è chi lo trova utile e lo utilizza assiduamente, mentre dall’altra c’è chi prova fastidio solo a vederlo nell’interfaccia della piattaforma e vorrebbe liberarsene.

Con Meta AI gli utenti possono chiedere aiuto per modificare i propri messaggi di testo, correggerli grammaticalmente oppure dargli un’impronta più ironica, più professionale, e così via.

In più da poco tempo metà è diventato anche un fact check, a cui è possibile chiedere se un messaggio che è stato ricevuto sia veritiero oppure un tentativo di truffa.

Meta AI: si può cancellare dall’interfaccia di WhatsApp?

Attualmente non esiste nessuna opzione per eliminare definitivamente il chatbot di Meta AI dalla parte in basso a destra dell’interfaccia di WhatsApp.

Però esiste un metodo per archiviarlo e dimenticarsene.

Se si apre una conversazione con Meta AI ma non si ha intenzione di vederla, come succede per qualsiasi altra chat con i propri contatti, è possibile archiviarla.

L’archiviazione consiste nello spostamento della chat in un’altra sezione ed è possibile farlo in due modi diversi. Cliccando sulla chat e aprendo il menu si troverà l’opzione archivia e la chat verrà direttamente spostata, oppure scorrendo verso sinistra sulla chat apparirà direttamente l’opzione di archiviazione.

Per quanto riguarda invece il logo con il cerchio, non è in nessun modo possibile eliminarlo, e quindi non si può far altro che ignorarlo e in più si può scegliere di disattivare le notifiche provenienti dal chatbot, in modo da non ricevere nessun tipo di interazione da e con esso.