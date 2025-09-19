Google e il protocollo AP2: agenti AI fanno shopping al posto nostro

Google sta lavorando ad un progetto che potrebbe cambiare radicalmente il nostro rapporto con lo shopping online. Si tratta del protocollo AP2, una tecnologia pensata per dare più autonomia agli agenti AI. Diventeranno veri e propri “assistenti personali digitali” capaci di occuparsi degli acquisti per conto degli utenti.

L’idea è semplice, ma al tempo stesso ambiziosa. Consiste nel delegare all’intelligenza artificiale la parte più noiosa e ripetitiva dello shopping online. In pratica, invece di passare ore a confrontare prodotti, leggere recensioni e verificare le condizioni di spedizione, un assistente AI sarà in grado di svolgere queste operazioni al posto nostro.

Una spinta all’automazione intelligente, come funziona il protocollo AP2 di Google

Il protocollo è stato sviluppato per permettere alle AI di interagire con i siti e le piattaforme di e-commerce in modo sicuro e standardizzato. Non si tratta quindi di un semplice “bot” che compila automaticamente dei campi, ma avremo a che fare con un linguaggio che consente agli agenti intelligenti di dialogare direttamente con i servizi online.

In questo modo l’assistente potrà prenotare un volo, ordinare la spesa settimanale o comprare un nuovo smartphone, tenendo conto di parametri impostati dall’utente: budget massimo, tempi di consegna, preferenze di marca o altre caratteristiche.

Opportunità e dubbi che questo protocollo porta con sé

Da un lato, questa innovazione promette di semplificare enormemente la vita quotidiana, riducendo lo stress e facendo risparmiare tempo. Dall’altro, restano alcune domande aperte: quanto sarà sicuro delegare all’AI l’accesso ai nostri dati di pagamento? Quanto potremo davvero fidarci delle scelte di un algoritmo?

Google sembra consapevole delle sfide e punta molto su trasparenza e sicurezza. Sono due pilastri fondamentali per guadagnare la fiducia degli utenti. Se l’esperimento dovesse avere successo, il nuovo protocollo potrebbe diventare lo standard del futuro, trasformando lo shopping online in un’esperienza quasi invisibile e completamente automatizzata.