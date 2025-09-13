Gli scienziati semplificano il riciclo della plastica mista

La plastica è ormai parte della nostra vita quotidiana al punto che non ci facciamo più caso. Finisce nelle nostre mani sotto forma di flaconi di shampoo, vasetti di yogurt, sacchetti della spesa o confezioni di biscotti. La usiamo, la gettiamo e, se siamo diligenti, la differenziamo. Ma dietro al bidone colorato in cui la depositiamo, inizia un percorso molto più complicato di quanto pensiamo. Una delle sfide più grandi del riciclo, infatti, è sempre stata la separazione dei diversi tipi di plastica. Polietilene (PE) e polipropilene (PP), i due materiali che incontriamo più spesso, non vanno d’accordo nei processi tradizionali: vanno divisi, selezionati, smistati con pazienza.

Riciclo plastica: PE e PP insieme senza separazione

Un passaggio noioso e costoso, che spesso limita l’efficienza del riciclo e fa sembrare il sistema meno sostenibile di quanto vorremmo. Proprio qui arriva la notizia sorprendente: un gruppo di ricercatori della Northwestern University e della Purdue University ha trovato un modo per saltare questa fase. In poche parole, PE e PP possono essere trattati insieme. Non più faticose operazioni di smistamento, ma un unico processo che funziona per entrambi.

La chiave sta in un catalizzatore a base di nichel. È lui il protagonista di questa svolta, capace di spezzare quei legami chimici che tengono unite le catene delle plastiche, anche quando si presentano mescolate. Il dettaglio curioso è che nemmeno il PVC, da sempre considerato un elemento “contaminante”, sembra rappresentare più un ostacolo. Anzi, in certe circostanze contribuisce addirittura a rendere la reazione più efficiente. Una scoperta che ha colto di sorpresa gli stessi studiosi, abituati a considerarlo un nemico del riciclo.

Il bello è che non si tratta di fantascienza, ma di un risultato concreto che potrebbe alleggerire il lavoro degli impianti di riciclo e renderlo finalmente più sostenibile anche sul piano economico. Perché la verità è che, nel mondo reale, i rifiuti non arrivano mai perfettamente separati. Sono un miscuglio caotico che nessun cittadino, da solo, può ordinare alla perfezione.

E allora, se davvero questa tecnica riuscirà a trovare spazio oltre i laboratori, il futuro del riciclo potrebbe cambiare volto. Non sarà la soluzione definitiva al problema della plastica, ma è un passo avanti che ci avvicina a un’idea più semplice e concreta di sostenibilità. E forse, la prossima volta che butteremo un vasetto di yogurt insieme a una bottiglia di shampoo, sapremo che esiste un’alternativa per trasformare quel caos in una risorsa.