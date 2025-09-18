Ad
giovedì, Settembre 18, 2025
giovedì, Settembre 18, 2025
ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

TCL in arrivo novità importanti per il settore display TV

TCL per i suoi TV ha deciso di puntare su MiniLED RGB, Super QD-MiniLED e OLED. Ecco le innovazioni presentate.

scritto da Margareth Galletta
TCL

La corsa all’innovazione nel settore dei televisori non accenna a rallentare. A tal proposito, TCL ha mostrato quali saranno le linee guida della sua strategia nei prossimi anni. Non solo si parla di nuovi modelli destinati a rafforzare la leadership nella tecnologia MiniLED, ma anche di un investimento miliardario. Con quest’ultimo l’azienda punta ad aprire una fabbrica dedicata agli OLED a stampa inkjet. La novità più sorprendente arriva con la retroilluminazione SQD-MiniLED, presentata per la prima volta con la serie X11L. Si tratta di una reinterpretazione dei Quantum Dot, qui definiti “Super” per l’alta concentrazione di colore. Abbinati a LED bianchi, riescono a restituire prestazioni pari ai MiniLED RGB, ma con un’efficienza maggiore e uno spessore del pannello ridotto a soli due centimetri. Ciò significa picchi HDR fino a 10.000 nit e oltre ventimila zone di local dimming nel modello da 98 pollici. I prezzi, per il mercato cinese, vanno dai 2.400 euro del 75 pollici ai 7.200 del 98.

TCL: ecco le novità attese per il settore display TV

E non è tutto. La serie di punta Q10M Ultra, disponibile in diagonali gigantesche da 85, 98 e 115 pollici, raggiunge un contrasto nativo di 7.000:1 e una luminosità fino a 9.000 nit. Con un volume colore del 91,3% e una copertura completa dello standard BT.2020. È presente il nuovo processore video TSR AI, supportato da un SoC MediaTek 9655+ con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Mentre l’audio è stato messo a punto in collaborazione con Bang & Olufsen. Per i prezzi si parte da 3.400 euro per l’85 pollici, per arrivare fino a 12.000 per la versione da 115.

Chi cerca un compromesso tra prestazioni e costi può guardare invece alla serie Q9M. La quale conserva la stessa impostazione, ma riduce la potenza. Si parla di 2.000 nit di luminosità massima, meno zone di local dimming e tagli che partono dai 65 pollici. In questo caso i listini oscillano tra 1.000 e 2.400 euro. Infine, sembra che TCL punti anche al settore dei pannelli OLED. In particolare, si parla di quelli RGB con soluzione produttiva a “stampa a getto d’inchiostro”. Ovvero gli OLED Inkjet Printing.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.