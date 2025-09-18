Iron Beam 450: il laser che rivoluziona la difesa aerea

A Londra, tra l’andirivieni dei visitatori del DSEI e il brusio dei corridoi della fiera, Rafael Advanced Defense Systems ha attirato l’attenzione di tutti con l’Iron Beam 450, un laser da 100 kW che promette di cambiare il modo in cui si difendono città, basi e flotte. Non è solo un’arma: è un’idea nuova di difesa, che punta a colpire minacce come droni, razzi e missili da crociera senza consumare munizioni tradizionali, facendo pagare praticamente solo il costo dell’energia necessaria per il fascio laser. In un mondo in cui abbattere anche piccoli droni può costare decine di migliaia di euro, questa caratteristica rappresenta un cambio di passo netto.

Il laser di Rafael ridefinisce la protezione multistrato

La tecnologia alla base è sorprendentemente sofisticata: il laser da 450 millimetri combina fasci coerenti e ottiche di precisione, garantendo rapidità e stabilità anche quando i bersagli si muovono velocemente o si moltiplicano in sciami numerosi. Non è pensato solo per la difesa terrestre: esiste già una versione navale pronta per essere integrata in sistemi multilivello, rendendo l’arma versatile e adattabile a scenari diversi. L’obiettivo è semplice, ma ambizioso: protezione continua, immediata ed efficiente, capace di intervenire prima che la minaccia abbia il tempo di colpire.

La presentazione a Londra non è stata priva di tensioni. I rappresentanti ufficiali israeliani sono stati esclusi per proteste legate a operazioni militari a Gaza, ma l’azienda e altre cinquanta imprese israeliane hanno comunque allestito i loro stand. All’esterno, manifestazioni e contestazioni si sono alternate al flusso di visitatori, mentre all’interno esperti e curiosi hanno potuto osservare da vicino un esempio concreto di come i laser a energia diretta possano cambiare le regole del gioco nella difesa moderna.

L’Iron Beam 450 non è solo un pezzo di tecnologia avanzata: è un segnale di come innovazione, rapidità di risposta e sostenibilità economica possano convivere in un unico sistema operativo. In un momento in cui la difesa aerea deve affrontare sfide sempre più complesse e minacce sempre più veloci, questa arma dimostra che l’evoluzione non è solo una questione di potenza, ma di intelligenza nell’uso delle risorse e nella strategia di protezione. Con l’Iron Beam, il concetto di difesa moderna sembra spostarsi verso un futuro in cui precisione, efficienza e rapidità diventano protagoniste.