giovedì, Settembre 18, 2025
OPPO Reno15: emerso un nuovo leak

Un recente leak ha evidenziato informazioni utili riguardo display e fotocamere dei nuovi Reno15 di OPPO. Ecco i dettagli.

OPPO sembra non voler rallentare e guarda già avanti con i prossimi Reno15. La curiosità tra gli appassionati è alta, anche se l’azienda non ha ancora confermato una data precisa. A tal proposito, le voci parlano di un debutto tra novembre e dicembre. Nel frattempo, sono emersi alcuni dettagli trapelati grazie al noto leaker Digital Chat Station. A quanto pare, la nuova linea non si limiterà a un singolo modello, ma punterà su tre versioni distinte. I nomi ufficiali non sono stati svelati. Ma sembra che potrebbero chiamarsi Reno15, Reno15 Pro e Reno15 Pro+. Ognuno di tali smartphone punterà a offrire esperienze diverse, a partire dal display. La versione base sembra destinata a mantenere un formato generoso da 6,59 pollici con tecnologia LTPS. Mentre la Pro ridurrà leggermente la diagonale a 6,31 pollici. La variante più avanzata, Pro+, adotterà invece un pannello più ampio e sofisticato da 6,78 pollici con tecnologia LTPO.

OPPO Reno15: ecco i dettagli trapelati

Nonostante le differenze nei numeri, tutti e tre i dispositivi dovrebbero mantenere una coerenza estetica evidente. Schermi leggermente curvi 2,5D, cornici in metallo e un corpo in vetro realizzato con il taglio a freddo conferiscono ai telefoni un aspetto elegante e moderno. Ricalcando lo stile raffinato già introdotto con la serie Reno14. Riguardo la parte fotografica le anticipazioni suggeriscono che tutti i modelli monteranno un teleobiettivo periscopico da 50 MP. Mentre le versioni Pro e Pro+ avranno a disposizione un sensore principale da 200 MP. Opzione pensata per garantire dettagli più precisi e performance migliori in condizioni di scarsa luce.

Il lancio commerciale è previsto solo nelle ultime settimane del 2025. Il che lascia agli appassionati qualche mese per immaginare e discutere le possibili novità, dai dettagli tecnici ai prezzi. In ogni caso, i nuovi Reno15 sembrano essere una proposta che unisce continuità e innovazione. Non resta che attendere per ottenere maggiori informazioni sui prossimi smartphone OPPO.

Margareth Galletta

