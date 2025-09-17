LG svela pompa di calore THERMA V Monoblocco G da 51 kW

LG amplia la propria offerta nel settore del riscaldamento e della climatizzazione con la nuova pompa di calore THERMA V Monoblocco G da 51 kW, pensata per garantire comfort ed efficienza anche in edifici di grandi dimensioni, dai complessi residenziali alle strutture commerciali fino agli ambienti industriali.

Potenza e praticità in un unico sistema

Il modello da 51 kW è un vero concentrato di tecnologia. Essendo una soluzione monoblocco, integra tutti i componenti principali in un’unica unità, semplificando l’installazione e riducendo gli ingombri. Grazie ai compressori di nuova generazione e al controllo intelligente del flusso termico, la pompa è in grado di mantenere alte prestazioni riducendo i consumi. Anche quando le temperature esterne scendono notevolmente.

L’utilizzo di refrigeranti a basso impatto ambientale sottolinea inoltre la volontà di LG di guardare a un futuro più sostenibile, allineandosi agli obiettivi di decarbonizzazione e alle nuove esigenze di efficienza energetica.

Comfort su misura e gestione intelligente

Uno dei punti di forza della THERMA V Monoblocco G è la possibilità di collegarsi a sistemi di monitoraggio e gestione da remoto. In questo modo, l’utente può controllare e regolare il funzionamento in tempo reale, ottimizzando i consumi e tenendo sempre sotto controllo le prestazioni. Il risultato è un comfort costante, abbinato a un notevole risparmio nel lungo periodo.

Con questo lancio, LG porta sul mercato una soluzione in grado di rispondere alle sfide degli edifici moderni, dove comfort, efficienza e rispetto per l’ambiente devono convivere senza compromessi. La nuova THERMA V Monoblocco G da 51 kW non è soltanto un prodotto ad alte prestazioni, ma un tassello importante verso una gestione dell’energia sempre più intelligente e sostenibile.

Oltre agli aspetti tecnici, LG punta anche al design: la nuova pompa di calore è compatta, silenziosa e studiata per integrarsi con discrezione negli spazi esterni, così da unire funzionalità, efficienza e attenzione all’estetica, un dettaglio sempre più apprezzato dagli utenti.