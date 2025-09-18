Garmin Venu 4 arriva sul mercato con altre due novità

Ad
Garmin Venu 4 è stato presentato ufficialmente, ma non sarà solo. Attesi anche Instinct Crossover AMOLED e Bounce 2.

Garmin amplia la propria gamma di smartwatch con una serie di novità. Le quali sono state pensate per gli sportivi, per chi vuole monitorare il benessere quotidiano e per i più piccoli. Al centro dell’attenzione c’è il Venu 4, affiancato dal nuovo Instinct Crossover con display AMOLED e dalla seconda generazione del Bounce, smartwatch dedicato ai bambini con connettività LTE. Con i suoi nuovi tre modelli, Garmin rafforza la propria offerta, differenziando prodotti in base alle esigenze dei propri utenti. Dimostrando la propria attenzione a design, funzionalità e sicurezza.

Garmin: ecco le novità in arrivo per il segmento smartwatch

Il Venu 4 si propone come un vero “personal trainer da polso”. La cassa, disponibile in due dimensioni, ospita un display AMOLED a colori e integra funzionalità pensate per chi vuole monitorare salute e attività fisica in modo completo. Tra le caratteristiche più innovative ci sono la registrazione dei comportamenti quotidiani, come consumo di caffeina e alcol, e il monitoraggio notturno dello stato di salute. Con analisi di frequenza cardiaca, respirazione e temperatura cutanea. Il dispositivo dispone di torcia LED, speaker e microfono, supporta comandi vocali senza smartphone e offre una batteria che può arrivare fino a 12 giorni. Non mancano funzionalità di allenamento personalizzato per oltre 25 attività, monitoraggio del sonno, Garmin Pay, gestione della musica e notifiche smart. Il prezzo è di 549,99 euro per la versione silicone. Mentre quella in pelle viene venduta a 599,99 euro.

L’Instinct Crossover AMOLED si distingue invece per robustezza e versatilità. Tale smartwatch ibrido combina lancette meccaniche e schermo AMOLED always-on, protetto da cristallo zaffiro. Il dispositivo è conforme agli standard militari MIL-STD-810, offre fino a 14 giorni di autonomia e integra una torcia LED regolabile. Le lancette si spostano automaticamente per mostrare dati e notifiche, mentre la tecnologia RevoDrive le ricalibra in caso di urto. Una versione speciale, la Tactical Edition, include strumenti per analisi balistica e compatibilità con visori notturni. Opzioni pensate per chi pratica attività outdoor o richiede funzionalità avanzate di navigazione e sicurezza. Il prezzo è di 599,99 euro per la versione base e di 699,99 euro per il modello Tactical.

Nuovo smartwatch per bambini

Infine, Garmin presenta Bounce 2, pensato per i bambini e per la tranquillità dei genitori. Lo smartwatch ha un display AMOLED touch da 1,2 pollici, autonomia fino a due giorni e funziona con l’app Garmin Jr., permettendo di impostare comandi vocali semplici come “chiama la mamma” o “avvia un timer”. E non è tutto. Grazie alla connettività LTE, è possibile effettuare chiamate bidirezionali, inviare messaggi e monitorare la posizione in tempo reale. I bambini possono seguire le proprie attività sportive, come corsa, ciclismo o giochi di squadra, e ascoltare musica tramite Amazon Music. Tale dispositivo viene venduto negli Stati Uniti al costo di 299,99 dollari.

