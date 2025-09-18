Garmin Venu 4 arriva sul mercato con altre due novità

Garmin amplia la propria gamma di smartwatch con una serie di novità. Le quali sono state pensate per gli sportivi, per chi vuole monitorare il benessere quotidiano e per i più piccoli. Al centro dell’attenzione c’è il Venu 4, affiancato dal nuovo Instinct Crossover con display AMOLED e dalla seconda generazione del Bounce, smartwatch dedicato ai bambini con connettività LTE. Con i suoi nuovi tre modelli, Garmin rafforza la propria offerta, differenziando prodotti in base alle esigenze dei propri utenti. Dimostrando la propria attenzione a design, funzionalità e sicurezza.

Garmin: ecco le novità in arrivo per il segmento smartwatch

Il Venu 4 si propone come un vero “personal trainer da polso”. La cassa, disponibile in due dimensioni, ospita un display AMOLED a colori e integra funzionalità pensate per chi vuole monitorare salute e attività fisica in modo completo. Tra le caratteristiche più innovative ci sono la registrazione dei comportamenti quotidiani, come consumo di caffeina e alcol, e il monitoraggio notturno dello stato di salute. Con analisi di frequenza cardiaca, respirazione e temperatura cutanea. Il dispositivo dispone di torcia LED, speaker e microfono, supporta comandi vocali senza smartphone e offre una batteria che può arrivare fino a 12 giorni. Non mancano funzionalità di allenamento personalizzato per oltre 25 attività, monitoraggio del sonno, Garmin Pay, gestione della musica e notifiche smart. Il prezzo è di 549,99 euro per la versione silicone. Mentre quella in pelle viene venduta a 599,99 euro.

L’Instinct Crossover AMOLED si distingue invece per robustezza e versatilità. Tale smartwatch ibrido combina lancette meccaniche e schermo AMOLED always-on, protetto da cristallo zaffiro. Il dispositivo è conforme agli standard militari MIL-STD-810, offre fino a 14 giorni di autonomia e integra una torcia LED regolabile. Le lancette si spostano automaticamente per mostrare dati e notifiche, mentre la tecnologia RevoDrive le ricalibra in caso di urto. Una versione speciale, la Tactical Edition, include strumenti per analisi balistica e compatibilità con visori notturni. Opzioni pensate per chi pratica attività outdoor o richiede funzionalità avanzate di navigazione e sicurezza. Il prezzo è di 599,99 euro per la versione base e di 699,99 euro per il modello Tactical.

Nuovo smartwatch per bambini

Infine, Garmin presenta Bounce 2, pensato per i bambini e per la tranquillità dei genitori. Lo smartwatch ha un display AMOLED touch da 1,2 pollici, autonomia fino a due giorni e funziona con l’app Garmin Jr., permettendo di impostare comandi vocali semplici come “chiama la mamma” o “avvia un timer”. E non è tutto. Grazie alla connettività LTE, è possibile effettuare chiamate bidirezionali, inviare messaggi e monitorare la posizione in tempo reale. I bambini possono seguire le proprie attività sportive, come corsa, ciclismo o giochi di squadra, e ascoltare musica tramite Amazon Music. Tale dispositivo viene venduto negli Stati Uniti al costo di 299,99 dollari.