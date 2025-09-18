BMW iX1 2026: il modello cambia con il concept Neue Klasse

d

Al Salone di Monaco ha fatto scalpore la nuova BMW iX3, portando con sé il linguaggio Neue Klasse. Questo stile non rimarrà confinato a un singolo modello. Anche la futura BMW iX1 e la sorella endotermica X1 adotteranno un volto completamente ridisegnato. Il doppio rene XXL, discusso e criticato, cede il posto a una griglia che richiama le origini del marchio. Il frontale, osservato attraverso foto spia, tradisce già proporzioni inedite e uno sguardo più pulito. Anche il posteriore del modello BMW si prepara a cambiare, con fari orizzontali simili a quelli della nuova iX3. Il risultato? Un SUV compatto che unisce tradizione e modernità in un equilibrio sorprendente.

Se l’esterno colpisce, l’interno BMW anche stupisce. Le indiscrezioni parlano di un salto tecnologico con l’arrivo del sistema Panoramic iDrive. Nessun quadro strumenti tradizionale, ma le informazioni verranno proiettate sul parabrezza con il BMW Panoramic Vision, da un montante all’altro. Una soluzione che trasforma ogni viaggio in un’esperienza immersiva. Resterà un grande display centrale per l’infotainment, fulcro dell’interazione tra conducente e vettura.

Motori e debutto sul mercato: quando arriverà la nuova BMW?

Nonostante il restyling, la piattaforma della BMW iX1 non cambierà. Le indiscrezioni suggeriscono però l’arrivo di nuove batterie. L’autonomia dovrebbe crescere, garantendo maggiore serenità nei lunghi tragitti. Per le versioni endotermiche, le opzioni resteranno simili alle attuali, senza stravolgimenti. La domanda sorge spontanea: serviranno davvero solo i ritocchi estetici per mantenere il primato nel segmento? Il debutto ufficiale non è imminente. Le fonti parlano del 2026 come anno di lancio, segno che la casa tedesca vuole curare ogni dettaglio. Un design che abbandona il passato più discusso, interni digitali mai visti prima e un futuro elettrico che promette più autonomia. Tutto lascia intuire che la prossima BMW iX1 non sarà solo un aggiornamento, ma una svolta che appassionerà chi cerca innovazione e stile senza rinunciare al DNA della Casa di Monaco.