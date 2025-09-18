Apple: diffusa la nuova roadmap per i prossimi prodotti

Apple ha inaugurato la sua tradizionale stagione di lanci autunnali con un evento dedicato a iPhone, Apple Watch e AirPods. Quello che sembra già un appuntamento ricco di novità non rappresenta però che l’inizio. L’azienda ha in programma una serie di aggiornamenti che arriveranno a scaglioni fino alla prima metà del 2026. A riferirlo è Mark Gurman su Bloomberg, secondo cui Cupertino è pronta a rinnovare alcuni dei suoi prodotti più importanti e a introdurne di nuovi. Tra cui un hub per la smart home che segnerà l’ingresso in un territorio inedito.

Diffusi i piani di Apple per il futuro?

Il primo passo sarà il debutto di un iPad Pro ridisegnato e potenziato dal chip M5, previsto per ottobre. Tale dispositivo non solo migliorerà le prestazioni, ma offrirà anche una nuova disposizione della fotocamera frontale. Capace di garantire un’esperienza più naturale nelle videochiamate e maggiore flessibilità tra uso verticale e orizzontale. Il 2025 sarà anche l’anno di AirTag 2. La seconda generazione del piccolo tracker Bluetooth introdurrà un chip wireless in grado di estendere la portata del segnale e migliorare la precisione del rilevamento.

Per quanto riguarda il settore della realtà mista, Apple non lancerà un successore di Vision Pro nell’immediato, ma una versione rivista dell’attuale modello. Il visore riceverà un processore più veloce e una fascia ridisegnata per una migliore ergonomia. Il vero salto generazionale, con un dispositivo più leggero e sottile, arriverà solo nel 2027. Anche Apple TV è destinata a evolversi. La nuova versione adotterà un processore aggiornato e il chip N1, già visto su iPhone Air, che gestirà connettività Bluetooth, Wi-Fi e Thread.

Il segmento audio non sarà da meno: HomePod mini verrà aggiornato con un chip più potente e nuove capacità di controllo vocale. La roadmap prevede anche il lancio di MacBook Pro con chip M5 nei primi mesi del 2026, seguito a breve distanza da MacBook Air, sempre con la stessa architettura. Allo stesso tempo, la società sta sviluppando due nuovi monitor esterni per Mac. Infine, riguardo gli iPhone, non mancherà l’evoluzione della linea “e”. Dopo il debutto di iPhone 16e, nel 2026 vedrà la luce iPhone 17e, che sarà equipaggiato con il chip A19.