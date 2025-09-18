WhatsApp: nuova interfaccia per gli aggiornamenti di stato

La privacy è uno dei temi più discussi nel settore tech. A tal proposito, WhatsApp accelera e introduce una novità che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti gestiscono i propri aggiornamenti di stato. Dopo i primi esperimenti dedicati alla condivisione limitata agli amici più stretti, l’app di Meta sta testando un sistema che rende la selezione del pubblico più rapida e intuitiva. La funzione è stata individuata nella versione beta 2.25.25.11 per Android, disponibile sul Google Play Store. Ed è già accessibile a un gruppo ristretto di tester.

WhatsApp introduce una nuova opzione per la privacy

La modifica riguarda la schermata in cui si creano gli stati. Quest’ultima, finora, permetteva di regolare la visibilità solo attraverso un passaggio nelle impostazioni dedicate. Con il nuovo aggiornamento, invece, nella parte inferiore compaiono dei pulsanti rapidi che consentono di scegliere subito chi potrà visualizzare il contenuto. Sono i cosiddetti “chip”, elementi grafici già noti nella sezione chat per filtrare le conversazioni, qui riadattati al contesto della privacy.

Il loro funzionamento è semplice: con un tocco è possibile passare dall’opzione “I miei contatti” a “Condividi solo con”. Il tutto senza dover aprire menu o finestre aggiuntive. L’applicazione, inoltre, fornisce un riscontro immediato: ogni volta che viene cambiata l’impostazione, compare un messaggio rapido che indica quanti utenti riceveranno l’aggiornamento o quanti sono stati esclusi dalla visualizzazione. Le impostazioni tradizionali rimangono comunque disponibili, utili per modificare nel dettaglio le liste di inclusione o esclusione. Ma i nuovi chip trasformano la gestione quotidiana in un’operazione istantanea.

Se i test daranno esito positivo, la nuova interfaccia potrebbe arrivare a breve anche nella versione stabile. Segnando un ulteriore passo nell’evoluzione di WhatsApp da semplice app di messaggistica a piattaforma sempre più attenta alla privacy. Come anticipato, per ora la novità resta limitata al canale beta, ma la distribuzione progressiva lascia intendere che presto arriverà ad un numero sempre maggiore di utenti Android.