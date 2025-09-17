AliExpress, prezzo bassissimo per la smart TV Metz: costa solo 148 euro

Un rapporto qualità/prezzo assolutamente imperdibile vi attende oggi su AliExpress, dove potete pensare di acquistare una smart TV Metz pagandola veramente molto poco.

Il modello che vi ritrovate in promozione è il 32Mte6000Y, con sistema operativo Google TV, quindi con possibilità di installare tutte le applicazioni e i più comuni servizi di streaming, implementa notevolmente la qualità generale innalzandola di molto rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, soprattutto in questa fascia di prezzo.

La sua diagonale, da 32 pollici, è più che sufficiente per la maggior parte degli utenti, ricordando comunque che ha dimensioni di 71,8 x 21,4 x 47,6 cm con base inclusa (due piedi di appoggio che si posizionano ai lati del televisore), raggiungendo inoltre un peso complessivo di 3,3kg. Nel complesso il televisore offre un design abbastanza moderno, caratterizzato da cornici estremamente sottili ai bordi, quasi inesistenti, ed una profondità ridottissima.

In termini di connettori, presenti nella parte posteriore, possiamo annoverare la presenza di due porte HDMI, due USB, un’antenna (per il collegamento a muro), un CI slot, un digital audio, una LAN e il jack da 3,5 millimetri per il collegamento della cuffie. All’interno della confezione, invece, è presente il telecomando per il controllo da remoto, con anche le due pile AAA per il suo corretto funzionamento, il cavo di alimentazione e il manuale d’istruzioni.

AliExpress, quali sono i nuovi sconti di oggi

Il suo prezzo di listino sarebbe complessivamente abbastanza elevato, se considerate che comunque sarebbero necessari circa 472,33 euro per il suo acquisto, di base. Fortunatamente in questi giorni è disponibile una buona promozione su AliExpress, che riduce la spesa finale da sostenere di 324,30 euro, per arrivare così a dover sostenere un investimento finale di 148,03 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

La spedizione è gestita direttamente dalla Spagna, con consegna a domicilio entro massimo 10 giorni, garanzia di 24 mesi e possibilità di reso entro 15 giorni.