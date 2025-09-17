Xiaomi Pad Mini sfida l’iPad Mini di Apple con display a 165Hz

Xiaomi punta a conquistare il mercato dei tablet compatti con il suo nuovo Pad Mini, pronto a sfidare direttamente l’iPad Mini di Apple. La novità più evidente riguarda il display: uno schermo ad altissima frequenza di aggiornamento da 165Hz, che promette fluidità senza precedenti per giochi, streaming e navigazione tra app.

Prestazioni elevate e schermo ultra fluido per il nuovo tablet compatto di Xiaomi

Con un refresh rate così elevato, lo scorrimento dei contenuti appare incredibilmente fluido e reattivo, riducendo qualsiasi effetto di “ghosting” o sfocatura durante movimenti rapidi. Xiaomi ha scelto di combinare questo con una risoluzione elevata e colori brillanti, per garantire un’esperienza visiva immersiva sia per il gaming che per la visione di film o serie TV.

Il Pad Mini non si limita al display: l’azienda ha previsto componenti hardware di fascia alta, pensati per offrire prestazioni elevate anche con applicazioni complesse. Processori potenti, memoria veloce e ottimizzazioni software assicurano un’esperienza fluida, in grado di competere con i migliori tablet della sua categoria.

Design compatto e portabilità

Uno dei punti di forza del Pad Mini sono le sue dimensioni contenute, che lo rendono facile da trasportare senza rinunciare ad uno schermo sufficientemente ampio per lavorare, studiare o giocare. Il design è elegante e moderno, con cornici sottili e materiali di qualità, pensato per soddisfare anche chi cerca un tablet compatto ma dalle caratteristiche premium.

Xiaomi sembra voler offrire un’alternativa convincente all’iPad Mini, combinando portabilità, potenza e display di nuova generazione. La sfida è lanciata: il Pad Mini promette di essere un tablet versatile, capace di attirare sia gli utenti che vogliono lavorare in mobilità sia chi cerca un dispositivo per intrattenimento e gaming. Non sarà facile battere un leader del mondo tech come Apple, ma anche Xiaomi ha tutte le carte in regola per emergere e mostrare alla concorrenza tutte le novità incredibili dei suoi ultimi dispositivi.