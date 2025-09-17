Ad
Errore 1603 durante l’installazione dei driver AMD: come risolverlo

Un problema noto che ostacola molti utenti Windows, ma AMD offre ora una guida ufficiale per affrontarlo con metodo.

scritto da Manuela Poidomani
AMD

L’installazione dei driver AMD può ancora fallire. Nonostante i progressi tecnologici e l’uso sempre più frequente dell’intelligenza artificiale nello sviluppo software. Uno degli errori più diffusi è il famigerato Errore 1603. Questo interrompe l’installazione dei pacchetti per GPU e chipset su Windows. Ma AMD ha recentemente pubblicato una guida ufficiale. Che è disponibile sul proprio sito di supporto, per aiutare gli utenti a risolvere questo problema complesso ma comune. Le cause possono essere numerose. Ad esempio driver preesistenti in conflitto, antivirus troppo aggressivi o file di sistema corrotti. Oppure ancora componenti di Windows non aggiornati.

La guida AMD: strumenti avanzati e supporto diretto per risolvere i casi più complessi

Il primo passo suggerito da AMD è piuttosto semplice. Bisogna verificare che il sistema operativo sia aggiornato. È poi fondamentale utilizzare il pacchetto di installazione completo. Scaricato direttamente dal sito AMD. Ed è consigliabile disattivare temporaneamente l’antivirus. Se questi accorgimenti non bastano, si passa a operazioni più tecniche. L’azienda raccomanda infatti di eseguire i comandi DISM e SFC per riparare il sistema, sempre tramite prompt dei comandi con privilegi di amministratore. Qualora il conflitto persista, è indicato utilizzare lo strumento AMD Cleanup Utility, che rimuove in modo profondo ogni traccia di vecchi driver.

In alcuni casi, il problema può risiedere nei ridistribuibili di Visual C++. O nel registro di sistema, danneggiato da precedenti installazioni non riuscite. La guida di AMD suggerisce anche di utilizzare il tool Microsoft per la risoluzione dei problemi d’installazione. Che può aiutare a correggere errori non facilmente individuabili. Nonostante le molte soluzioni possibili, l’azienda ammette che non tutti i casi sono risolvibili con interventi manuali. In queste situazioni, è consigliato contattare l’assistenza tecnica. Allegando il log dell’installazione per ricevere un aiuto specifico e mirato. Questo approccio strutturato rappresenta un miglioramento significativo nella gestione degli errori di installazione da parte di AMD.

