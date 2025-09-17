Errore 1603 durante l’installazione dei driver AMD: come risolverlo

L’installazione dei driver AMD può ancora fallire. Nonostante i progressi tecnologici e l’uso sempre più frequente dell’intelligenza artificiale nello sviluppo software. Uno degli errori più diffusi è il famigerato Errore 1603. Questo interrompe l’installazione dei pacchetti per GPU e chipset su Windows. Ma AMD ha recentemente pubblicato una guida ufficiale. Che è disponibile sul proprio sito di supporto, per aiutare gli utenti a risolvere questo problema complesso ma comune. Le cause possono essere numerose. Ad esempio driver preesistenti in conflitto, antivirus troppo aggressivi o file di sistema corrotti. Oppure ancora componenti di Windows non aggiornati.

La guida AMD: strumenti avanzati e supporto diretto per risolvere i casi più complessi

Il primo passo suggerito da AMD è piuttosto semplice. Bisogna verificare che il sistema operativo sia aggiornato. È poi fondamentale utilizzare il pacchetto di installazione completo. Scaricato direttamente dal sito AMD. Ed è consigliabile disattivare temporaneamente l’antivirus. Se questi accorgimenti non bastano, si passa a operazioni più tecniche. L’azienda raccomanda infatti di eseguire i comandi DISM e SFC per riparare il sistema, sempre tramite prompt dei comandi con privilegi di amministratore. Qualora il conflitto persista, è indicato utilizzare lo strumento AMD Cleanup Utility, che rimuove in modo profondo ogni traccia di vecchi driver.

In alcuni casi, il problema può risiedere nei ridistribuibili di Visual C++. O nel registro di sistema, danneggiato da precedenti installazioni non riuscite. La guida di AMD suggerisce anche di utilizzare il tool Microsoft per la risoluzione dei problemi d’installazione. Che può aiutare a correggere errori non facilmente individuabili. Nonostante le molte soluzioni possibili, l’azienda ammette che non tutti i casi sono risolvibili con interventi manuali. In queste situazioni, è consigliato contattare l’assistenza tecnica. Allegando il log dell’installazione per ricevere un aiuto specifico e mirato. Questo approccio strutturato rappresenta un miglioramento significativo nella gestione degli errori di installazione da parte di AMD.