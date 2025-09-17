Xbox Game Pass, ecco i nuovi titoli di fine settembre

Siamo arrivati alla metà del mese di settembre 2025 e, come di consueto, ritorna uno degli appuntamenti più amati dagli amanti dei videogame. In questi ultimi giorni, infatti, il colosso americano Microsoft ha reso noti i nomi dei videogiochi in arrivo gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Alcuni di questi sono già disponibili al download, mentre gli altri saranno resi disponibili gradualmente nel corso dei prossimi giorni.

Xbox Game Pass, Microsoft annuncia i videogiochi della seconda metà del mese

In questi ultimi giorni sono stati resi noti i nomi dei videogiochi che saranno inclusi per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass per questa seconda metà del mese. Ritorna quindi uno degli appuntamenti più amati e più apprezzati dagli amanti del mondo dei videogiochi. In particolare, il colosso americano Microsoft questa volta ha voluto esagerare con una valanga di titoli. Tra questi, c’è disponibile anche la open beta di Call of Duty: Black Ops 7.

Xbox Game Pass – videogiochi inclusi per la seconda metà di settembre 2025