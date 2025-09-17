Xbox Game Pass, ecco i nuovi titoli di fine settembre

Siamo arrivati alla metà del mese di settembre 2025 e, come di consueto, ritorna uno degli appuntamenti più amati dagli amanti dei videogame. In questi ultimi giorni, infatti, il colosso americano Microsoft ha reso noti i nomi dei videogiochi in arrivo gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Alcuni di questi sono già disponibili al download, mentre gli altri saranno resi disponibili gradualmente nel corso dei prossimi giorni.
Xbox Game Pass, Microsoft annuncia i videogiochi della seconda metà del mese
In questi ultimi giorni sono stati resi noti i nomi dei videogiochi che saranno inclusi per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass per questa seconda metà del mese. Ritorna quindi uno degli appuntamenti più amati e più apprezzati dagli amanti del mondo dei videogiochi. In particolare, il colosso americano Microsoft questa volta ha voluto esagerare con una valanga di titoli. Tra questi, c’è disponibile anche la open beta di Call of Duty: Black Ops 7.
Xbox Game Pass – videogiochi inclusi per la seconda metà di settembre 2025
- Call of Duty: Black Ops 7 – Open Beta a partire dal 2 ottobre fino al 8 ottobre, con Early Access per gli utenti che hanno prenotato o per gli utenti abbonati a Game Pass
- RoadCraft (sia su Cloud sia su Xbox Series X|S) – già disponibile
- Call of Duty: Modern Warfare III (su Console) – a partire dal 17 settembre
- For the King II (su Console) – a partire dal 17 settembre
- Overthrown (Game Preview, su Xbox Series X|S) – a partire dal 17 settembre
- Deep Rock Galactic: Survivor (sia su Cloud, sia su PC, sia su Xbox Series X|S) – a partire dal 17 settembre
- Frostpunk 2 (sia su Cloud, sia su Xbox Series X|S) – a partire dal 18 settembre
- Wobbly Life (sia su Cloud, sia su PC, sia su Xbox Series X|S) – a partire dal 18 settembre
- Hades (sia su Cloud, sia su Console, sia su PC) – a partire dal 19 settembre
- Endless Legend 2 (Game Preview, su PC) – a partire dal 22 settembre
- Sworn (sia su Cloud, sia su PC, sia su Xbox Series X|S) – a partire dal 23 settembre
- Peppa Pig: World Adventures (sia su Cloud, sia su PC, sia su Xbox Series X|S) – a partire dal 25 settembre
- Visions of Mana (sia su Cloud, sia su PC, sia su Xbox Series X|S) – a partire dal 25 settembre
- Lara Croft and the Guardian of Light (sia su Cloud, sia su Console, sia su PC) – a partire dal 30 settembre
- Sopa – Tale of the Stolen Potato (sia su Cloud, sia su Console, sia su PC) – a partire dal 7 ottobre
- Cities: Skylines – Remastered – solo su Game Pass Core a partire dal 1 ottobre
- Disney Dreamlight Valley – solo su Game Pass Core a partire dal 1 ottobre
- Warhammer 40,000: Darktide – solo su Game Pass Core a partire dal 1 ottobre