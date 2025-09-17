Iliad, ancora due giorni a disposizione per attivare la promo TOP 250 PLUS

Iliad permette ai propri clienti di avere dei piani tariffari incredibili, con la rete che nel 2024 è stata premiata da nPerf come la fibra più veloce d’Italia.

La forza di Iliad sta sicuramente nell’offrire agli utenti delle offerte che non cambiano mai nel tempo, e che quindi non sono dotate di vincoli e soprattutto di costi nascosti.

In un mondo in cui i prezzi aumentano in maniera esponenziale, poter contare almeno per quanto riguarda il mercato delle telecomunicazioni di piani tariffari con prezzi bloccati per sempre è molto importante.

Iliad: TOP 250 PLUS disponibile per ancora due giorni

I piani tariffe di Iliad sono sempre apprezzati dagli utenti, grazie alla navigazione veloce con la tecnologia 5G inclusa e a minuti e SMS spesso senza limiti.

Tra le offerte più apprezzate c’è la TOP 250 PLUS, tariffa che integra 250 giga di Internet conto tecnologia 5G inclusa e con minuti e SMS illimitati. In più sono presenti 25 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. La promo ha un costo di 9,99 euro al mese bloccato per sempre e l’attivazione della Sim è di 9,99 euro. La tariffa terminerà tra due ore, quindi è necessario sbrigarsi per attivarla.

Per tutti gli utenti che abbiano bisogno di navigare di più, Iliad presenta TOP 300 PLUS, con 300 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti e SMS illimitati e 30 giga di Internet extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. Il costo è di 11,99 euro al mese bloccato per sempre e l’attivazione della Sim è di 9,99 euro. Anche in questo caso si hanno a disposizione altri due giorni per attivare la promo.

Anche per gli utenti che vogliano soltanto navigare su Internet, Iliad ha pensato a una tariffa esclusiva. Si chiama DATI 350 e mette a disposizione 350 giga di Internet a soli 14,99 euro al mese bloccati per sempre. L’attivazione della Sim è di 9,99 euro.