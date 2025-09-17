Ad
mercoledì, Settembre 17, 2025
Iliad, ancora due giorni a disposizione per attivare la promo TOP 250 PLUS

Fra due giorni scadrà la possibilità di attivare TOP 250 PLUS, una delle promozioni telefoniche più vantaggiose di Iliad

Scopri TOP 250 PLUS di Iliad

Iliad permette ai propri clienti di avere dei piani tariffari incredibili, con la rete che nel 2024 è stata premiata da nPerf come la fibra più veloce d’Italia.

La forza di Iliad sta sicuramente nell’offrire agli utenti delle offerte che non cambiano mai nel tempo, e che quindi non sono dotate di vincoli e soprattutto di costi nascosti.

In un mondo in cui i prezzi aumentano in maniera esponenziale, poter contare almeno per quanto riguarda il mercato delle telecomunicazioni di piani tariffari con prezzi bloccati per sempre è molto importante.

Iliad: TOP 250 PLUS disponibile per ancora due giorni

I piani tariffe di Iliad sono sempre apprezzati dagli utenti, grazie alla navigazione veloce con la tecnologia 5G inclusa e a minuti e SMS spesso senza limiti.

Tra le offerte più apprezzate c’è la TOP 250 PLUS, tariffa che integra 250 giga di Internet conto tecnologia 5G inclusa e con minuti e SMS illimitati. In più sono presenti 25 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. La promo ha un costo di 9,99 euro al mese bloccato per sempre e l’attivazione della Sim è di 9,99 euro. La tariffa terminerà tra due ore, quindi è necessario sbrigarsi per attivarla.

Per tutti gli utenti che abbiano bisogno di navigare di più, Iliad presenta TOP 300 PLUS, con 300 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti e SMS illimitati e 30 giga di Internet extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. Il costo è di 11,99 euro al mese bloccato per sempre e l’attivazione della Sim è di 9,99 euro. Anche in questo caso si hanno a disposizione altri due giorni per attivare la promo.

Anche per gli utenti che vogliano soltanto navigare su Internet, Iliad ha pensato a una tariffa esclusiva. Si chiama DATI 350 e mette a disposizione 350 giga di Internet a soli 14,99 euro al mese bloccati per sempre. L’attivazione della Sim è di 9,99 euro.

 

 

 

