WhatsApp: il gruppo letale di Telegram ora colpisce anche qui

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo è WhatsApp, questo grande traguardo è stato raggiunto nel corso dell’ultimo decennio Grazie al lavoro del team di sviluppo che si è impegnato duramente per rendere WhatsApp una piattaforma ricca di possibilità con funzionalità al passo coi tempi e in grado di competere sul mercato, dinamica che alla fine ha trasformato WhatsApp in un vero e proprio standard che tutte le altre aziende concorrenti stanno cercando di raggiungere.

Col passare degli anni dunque WhatsApp ha iniziato ad accumulare una mole di utenza davvero grande al punto da superare tranquillamente quota 2 miliardi di iscritti, un traguardo davvero impressionante che racconta da solo la storia gloriosa della piattaforma ma che purtroppo cela anche un problema collaterale decisamente non trascurabile, WhatsApp purtroppo da diversi anni viene utilizzato dai truffatori per le loro truffe online, una piaga che colpisce sin dalla nascita del web e che ovviamente si adatta a tutte le nuove possibilità che il web offre.

L’obiettivo della truffa rimane sempre lo stesso, ingannare la vittima per farle perdere o informazioni assolutamente sensibili o peggio ancora direttamente denaro, anche l’Italia sta subendo questa problematica dinamica è proprio per questo oggi vi portiamo l’ultima truffa arrivata sulla piazza in modo da capire subito se siete in pericolo e difendervi nel modo giusto.

Il falso gruppo per guadagnare

La truffa in questione e esordisce in modo rapido e veloce aggiungendovi all’interno di un gruppo dove i truffatori spacciandosi per collaboratori ufficiali di YouTube mi propongono di guadagnare somme di denaro modeste molto facilmente, basta mettere like ad alcuni video per ricevere alcuni bonifici di qualche euro che sottomessa dei truffatori andranno ad aumentare, ad un certo punto però dopo aver veramente inviato i bonifici, i truffatori chiedono alla vittima di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro sotto la falsa promessa di restituire la cifra moltiplicata più volte, la truffa scatta proprio in quel momento poiché non appena farete il bonifico i truffatori spariranno nel nulla e voi perderete la somma di denaro in modo permanente.