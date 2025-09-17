Smart TV Xiaomi a prezzo RIDICOLO su Amazon: costa 350 euro in meno

Una promozione di tutto rispetto vi attende sulla smart TV Xiaomi per coloro che sceglieranno di effettuare l’acquisto su Amazon, difatti in questi giorni il prezzo è letteralmente in caduta libera con un risparmio importante.

Il modello attualmente in offerta è la Xiaomi TV F Pro 75, si tratta di un televisore da 75 pollici di diagonale (precisamente di 190 cm di diagonale) con risoluzione in 4K UHD e tecnologia QLED. E’ a tutti gli effetti una smart TV di ultima generazione, che integra sistema operativo Fire TV, perfettamente compatibile con DVB-T2, oltre a supporto a HDR10+, ed in grado di soddisfare le esigenze anche dei giocatori con la sua modalità Game Boost fino a 120Hz.

Il prodotto può essere utilizzato con controllo vocale sfruttando l’assistente vocale Amazon Alexa, integrando oltretutto una configurazione che prevede 2GB di RAM e 32GB di memoria interna (utilizzabili più che altro per l’installazione delle app e di nient’altro).

Volete le migliori offerte Amazon sul vostro smartphone? allora iscrivetevi subito al canale Telegram dedicato, il suo nome è @codiciscontotech ed è disponibile per tutti.

Smart TV Xiaomi, lo sconto di 350 euro è da urlo

Il prezzo di acquisto di questa smart TV Xiaomi è tutt’altro che elevato, se considerate che comunque può essere vostro con un investimento finale di 649 euro, in rapporto e confronto al listino iniziale di ben 999 euro. L’acquisto è possibile effettuarlo subito a questo link.

I tanti pregi di questo dispositivo abbracciano anche le modalità di acquisto e di spedizione, con la possibilità di ricevere la merce entro pochi giorni dall’acquisto, grazie alla consegna garantita da Amazon, e la garanzia legale della durata di 24 mesi. La spedizione è completamente gratuita per tutti, sia in possesso di un abbonamento Amazon Prime che non, mentre è possibile effettuare il reso entro 14 giorni dalla data di consegna, anche senza una valida motivazione.