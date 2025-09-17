Telemarketing, bloccate 43 milioni di chiamate: la seconda fase sarà decisiva

Dal 19 agosto è attivo in Italia il nuovo sistema di blocco delle chiamate con numero falsificato provenienti dall’estero che si spacciano per numeri fissi italiani. I dati diffusi oggi dall’AGCOM mostrano l’efficacia della misura: circa 43 milioni di chiamate sono state fermate prima di raggiungere i destinatari. Si tratta del primo intervento strutturale nel Paese contro lo spoofing, tecnica usata da call center e truffatori per far apparire la chiamata come proveniente da banche, enti pubblici o aziende legittime.

Il traffico registrato evidenzia una variabilità settimanale: durante i weekend e nel periodo di Ferragosto le chiamate, incluse quelle bloccate, sono calate sensibilmente, in linea con la ridotta attività commerciale. Le differenze nei tassi di blocco tra operatori sono legate principalmente alla diversa composizione del traffico in ingresso e non a differenze nell’adozione della misura, che è identica per tutti. In basso ci sono altre informazioni.

Una protezione ancora parziale contro il telemarketing

Nonostante i buoni risultati, l’AGCOM segnala che i numeri fissi rappresentano solo una piccola parte del problema: appena il 5,74% delle chiamate di telemarketing con numero falsificato è stato intercettato. La maggior parte del traffico indesiderato arriva infatti da numeri mobili camuffati, ancora esclusi dal blocco.

La seconda fase del regolamento entrerà in vigore il 19 novembre e introdurrà il filtro anche per queste chiamate, un passaggio cruciale per ridurre in modo significativo il fenomeno. Nel frattempo, i call center illegali hanno spostato gran parte delle attività proprio verso i numeri mobili, continuando a raggiungere milioni di utenti.

Il bilancio tracciato dall’Autorità è dunque positivo ma parziale: il sistema ha dimostrato di funzionare, ma per parlare di vera svolta occorrerà attendere la piena applicazione delle nuove regole nei prossimi mesi. È stata dunque dichiarata guerra al telemarketing selvaggio e questa volta potrebbe essere la volta buona per debellare il fenomeno odiatissimo dagli utenti.