Realme 12+ 5G con un’offerta a tempo shock di Amazon: solo per oggi costa 179,50€

Il Realme 12+ 5G è uno smartphone che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche del tutto interessanti. Non a caso, non passa inosservato il display AMOLED HDR Ultra-smooth da 6,7 pollici a 120Hz, per un’esperienza visiva sempre perfetta.

Con questo display è possibile godere a pieno di uno scorrimento incredibilmente rapido, colori luminosissimi e una nitidezza strabiliante. Con tutto ciò l’esperienza visiva diventa del tutto eccellente rispetto a tanti altri device attualmente presenti sul mercato.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Realme 12+ 5G in offerta su Amazon

E se vi dicessimo che l’interazione interazione con lo schermo è efficiente anche sotto la pioggia? La funzione Smart Touch antipioggia permette di toccare con efficacia il display anche quando è presente dell’acqua sullo schermo. Che siate sotto la pioggia battente o con le mani bagnate, è comunque possibile interagire efficacemente con lo smartphone.

Per ottimizzare le prestazioni è presente il chipset Dimensity 7050 5G a 6nm che offre un incredibile potenziale energetico abbinato a un consumo ridotto. Tutto ciò assicura un’esperienza ottimale, reattiva ed efficiente in ogni circostanza. Se anche la fotografia fa parte delle vostre passioni, questo smartphone Realme è perfetto per voi.

Questo modello Realme si contraddistingue da altri poiché in grado di offrire un’esperienza fotografica davvero di ultima generazione grazie alla primissima fotocamera Sony. Nello specifico, grazie a un sensore Sony LYT-600 con OIS e un software top di gamma, dotato di algoritmo MasterShot, Realme è riuscita a creare un’esperienza fotografica che supera le aspettative da ogni punto di vista.

Tanti dunque i punti di forza di questo smartphone realizzato dall’azienda Realme. Non perdete altro tempo e approfittate subito dello sconto messo a disposizione da Amazon per poter acquistare il Realme 12+ 5G a soli 179,50 euro anziché 189.