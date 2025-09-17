Ricarica smartphone: nuova opzione che non surriscalda la batteria

C’è un fenomeno che colpisce praticamente tutti gli utenti smartphone. Quando si mette il telefono in carica capita spesso di notare un aumento evidente della temperatura, soprattutto nei mesi caldi. Un fenomeno che, se trascurato, può ridurre la durata della batteria e persino danneggiare lo smartphone. L’errore più comune è pensare che il calore sia soltanto conseguenza delle condizioni esterne. In realtà ci sono altri fattori da considerare, che spaziano dai difetti dell’hardware a un utilizzo troppo intenso durante la ricarica, fino alla qualità del caricabatteria impiegato. Inoltre, anche i caricatori non originali o danneggiati possono incidere non solo sulla velocità di ricarica, ma anche sulla sicurezza del dispositivo. A ciò si aggiunge la diffusione della ricarica rapida, una tecnologia ormai presente nella maggior parte degli smartphone moderni. Una soluzione apprezzata, ma che presenta anche dei lati critici. Il principale è il calore generato dal processo, che alla lunga compromette la salute delle celle e riduce la capacità complessiva della batteria.

Ricarica smartphone: come è possibile evitare il surriscaldamento?

Per affrontare tale problema, Qualcomm ha sviluppato una nuova evoluzione del suo sistema di ricarica: Quick Charge 5+. La novità non riguarda tanto la velocità, che resta altissima, quanto la gestione del calore. Con un approccio più intelligente al controllo di tensione e corrente, la tecnologia è in grado di garantire potenze elevate senza far raggiungere temperature pericolose.

Il sistema lavora a un massimo di 20 volt e 7 ampere, valori che garantiscono un equilibrio migliore tra prestazioni e stabilità. Per gli utenti ciò significa meno preoccupazioni durante la ricarica. Anche se si continua a consigliare di non usare il telefono mentre è collegato alla corrente. Un vantaggio ulteriore è la compatibilità con le versioni precedenti. Quick Charge 5+ funziona anche con accessori già in commercio, come power bank e caricabatteria multipli. Non è quindi necessario sostituire lo smartphone o comprare nuovi accessori per sfruttare i benefici di tale tecnologia, che promette di rendere la ricarica rapida più sicura e sostenibile.