PosteMobile lancia Creami EXTRA WOW 150 Online: 150GB a soli 6,99€

PosteMobile continua a rafforzare la sua posizione nel mercato delle tariffe mobili con Creami EXTRA WOW 150 Online, una promozione pensata per chi cerca tanti Giga a un prezzo super conveniente. Disponibile solo per i nuovi clienti e attivabile esclusivamente online, la promo propone 150GB di traffico dati in 4G+ fino a 300Mbps, accompagnati da chiamate e SMS illimitati, al costo mensile di 6,99€.

L’attivazione richiede una spesa iniziale di 20€, suddivisa tra 10€ per la SIM e 10 come prima ricarica, che include già il primo canone. Si tratta di una soluzione pensata per chi desidera una tariffa chiara, senza vincoli e con un prezzo tra i più bassi sul mercato.

PosteMobile: copertura, servizi inclusi e trasparenza

Creami EXTRA WOW 150 Online si appoggia alla rete Vodafone 4G+, che garantisce una copertura del 99% della popolazione italiana e velocità di navigazione fino a 300Mbps. Gli utenti possono quindi contare su una rete stabile e performante per streaming, social e lavoro da mobile. Nell’offerta sono inclusi, senza costi extra, servizi come “Ti cerco”, “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e la consultazione gratuita del credito residuo. È compreso anche l’uso dell’hotspot, che consente di condividere la connessione con altri dispositivi.

Se, al momento del rinnovo, non avete credito sufficiente sulla SIM, si applicano le tariffe base. Ovvero 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12cent. per SMS e 2€ al giorno per 500MB di traffico dati (se la tariffa a consumo è attiva). In alternativa, l’utente può scegliere di bloccare l’uso dati a consumo, evitando costi indesiderati. PosteMobile ribadisce poi la propria politica di trasparenza. Infatti tutte le condizioni economiche e contrattuali sono consultabili online e presso gli uffici postali.

Insomma,con Creami EXTRA WOW 150 Online, PosteMobile punta a conquistare nuovi clienti con un pacchetto completo, competitivo e privo di costi nascosti, rafforzando la sua posizione tra le offerte low-cost più interessanti del mercato italiano.