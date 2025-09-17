Il KIMM trasforma aria liquida in una rete elettrica più stabile

Il cuore dell’impianto è tutto nella fisica della compressione e dell’espansione. L’elettricità in surplus viene usata per raffreddare l’aria fino a farla diventare liquida; quando la domanda rialza la testa, l’aria viene riscaldata e si espande fino a circa 700 volte il suo volume liquido, spingendo turbine e generando elettricità. L’esperimento del KIMM non si è limitato a numeri su carta: il team guidato da Jun Young Park ha messo in piedi un impianto che produce dieci tonnellate di aria liquida al giorno, un passo che sposta LAES dal laboratorio verso l’applicazione reale.

Tecnicamente il lavoro è impressionante. La liquefazione richiede componenti che lavorano a tolleranze estreme: turboespansori che girano a oltre centomila giri al minuto e cold box con isolamento multistrato capaci di mantenere il vuoto e temperature impossibili. Ma l’aspetto forse più intrigante è la flessibilità del sistema. A differenza dei grandi bacini per lo stoccaggio idrico o degli impianti ad aria compressa che richiedono geografie particolari, LAES può essere installato senza vincoli geografici stringenti e può persino recuperare il calore di scarto per migliorare l’efficienza complessiva.

Il risultato è una soluzione che appare praticabile ed ecologica non per l’ideologia, ma per l’equilibrio fra tecnologia, costi e adattabilità. Se si guarda oltre i numeri, LAES racconta una storia più ampia: quella di come si possa ripensare la gestione dell’energia senza contare solo sulle batterie chimiche, sfruttando processi termici consolidati e componentistica avanzata. Il passo successivo sarà dimostrare che il sistema regge sul mercato, operando giorno dopo giorno. Se ci riuscirà, l’aria liquida potrebbe diventare un ingrediente ordinario nelle reti elettriche che vogliono davvero integrare rinnovabili senza pause.