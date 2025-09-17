Ad
mercoledì, Settembre 17, 2025
Unieuro: novità hi-tech ora in PROMO da PAURA solo ora

Le offerte di Unieuro spaziano dalla tecnologia alla casa con prodotti che uniscono stile funzionalità e divertimento in un mix davvero accattivante

scritto da Rossella Vitale
Le promozioni non passano mai inosservate quando arrivano da Unieuro. È come aprire un diario pieno di colpi di scena: pagina dopo pagina, sorpresa dopo sorpresa. Ci si perde tra prezzi tagliati e desideri che finalmente trovano risposta. Unieuro diventa un luogo, virtuale e non, dove le offerte sprizzano magia e risparmio. Non ci sono migliori prezzi in giro, dispositivi più variegati o sconti più pazzi, lo store dona sempre il massimo, in ogni volantino. Unieuro oggi è pronto a mostrare le  offerte più succose su tv, laptop, casse, auricolari e qualunque altra cosa salti alla mente.

Anche Amazon regala riduzioni interessanti e codici sconto intensi, disponibili tramite Codiciscontotech [accedi qui su questo link subito] e Tecnofferte [vai qua su questo link ora]. Questi canali Telegram aprono la porta a risparmi sorprendenti. Iscriversi significa vivere acquisti carichi di pathos e vibrazione. Un invito che non dovrebbe essere trascurato, perché le occasioni non attendono.

Unieuro esplode di promo: prezzi bomba che attirano nella loro “trappola” di risparmio

Unieuro apre le danze con la praticità della Whirlpool FreshCare Lavatrice a libera installazione, proposta a 349,90 euro, e con la funzionalità della Candy CIP 3E7L0W a scomparsa totale, disponibile a 279,90 euro. In cucina non mancano occasioni: Unieuro propone la Philips 2000 series NA231/00 Airfryer 6.2 L a 99,99 euro, accanto alla De’Longhi EN 80.B automatica/manuale che sprigiona aroma a 79,99 euro, e alla De’Longhi Stilosa che si fa notare a 99,99 euro.

Il lato tech brilla con il Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, che Unieuro propone in due versioni, una a 199,99 euro e l’altra a 229,90 euro. Restando in casa Apple, Unieuro inserisce nel carrello l’Apple Watch SE GPS 40mm Cassa Alluminio Galassia con Galassia Sport Band a 239 euro, e la Apple Pencil (USB-C) pronta a liberare creatività a 85 euro. Per l’intrattenimento visivo, Unieuro porta il cinema in salotto con il Samsung 55″ Crystal UHD U8000F 4K, in offerta a 399 euro. E per chi cerca azione, Unieuro non delude: la protagonista resta la Sony PlayStation 5 Slim Digital, disponibile a 498,90 euro.

