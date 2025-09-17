Euronics: promozioni WOW sul tech e su tutti i brand più speciali

Le offerte Euronics portano energia e leggerezza, creando qualcosa di unico ed irresistibile. Nessun dubbio amletico qui, ma pura voglia di approfittare dei prezzi più stracciati, più bassi di qualunque altro negozio. Il pubblico, in questo caso, è chi ama la tecnologia o chiunque altro abbia bisogno di nuovo o, perché no, semplicemente chi vuole togliersi qualche sfizio. Da Euronics ogni acquisto è un atto in più di questa pièce divertente, che fa amare ancor di più il tech e che abbassa i costi. Non c’è alcun dubbio che una volta aperto il sito o visitato un qualunque store non si esca a mani vuote!

Le offerte Euronics vanno in scena

Il catalogo di Euronics propone il Cellularline Caricabatterie Portatile PBENTRY20000K Nero a 29,95 euro, indispensabile per garantire autonomia ovunque. Non manca il Samsung Galaxy Chromebook Go 14″ Silver, leggero e funzionale, proposto da Euronics a 199 euro. Ampio spazio al Samsung Galaxy Tab S10 FE 12+256GB WiFi Gray, disponibile a 549 euro da Euronics, perfetto per chi cerca schermi grandi. Sul fronte produttività, la Logitech Tastiera + Mouse MX Keys S Combo si trova a 149 euro, mentre la Logitech Webcam Brio 100 Graphite è offerta a 39,90 euro, entrambe sul sito e nei punti vendita Euronics.

Chi desidera monitorare la propria salute trova il Garmin Smartwatch VIVOACTIVE 5 Ivory a 199 euro, mentre per connessioni stabili la proposta è il TP-Link TL-WPA7817KIT AV1000 Powerline Gig AX1500 WiFi 6 Bianco da Euronics a 79,90 euro. Sul fronte stampa, due modelli garantiscono versatilità: la Epson Ecotank ET-2850 Nero a 239 euro e la Epson Multifunzione ET-2864 a 169 euro, entrambe disponibili da Euronics. Non manca l’audio, con gli Huawei Auricolare Bluetooth Freebuds SE 2 a 29,90 euro, e un tocco di praticità con la HP Custodia Reversible Protective Black/Silver proposta a 12,90 euro.