Cyberpunk 2077: ecco la patch 2.31 con bug fix e miglioramenti

Sembra un po’ che non mi fate un giretto all’interno del mondo di Cyberpunk 2077, la casa produttrice recentemente ha rilasciato un’ottima scusa che potrebbe farvi comodo, nello specifico stiamo parlando della patch 2.31 che introduce alcuni cambiamenti, nulla di troppo radicale al punto da stravolgere il videogioco ma piccole novità che contribuiscono a migliorare la quality of life all’interno del titolo, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Piccoli ma sostanziali cambiamenti

Nello specifico, la società intervenuta andando a migliorare in modo importante l’auto drive e quest’ultimo d’ora in avanti a seconda dei contesti selezionati si comporterà in un certo modo, nello specifico è stata migliorata la qualità dei sorpassi ma anche l’intelligenza indeterminate circostanze che porterà ad esempio ad ignorare completamente i semafori rossi, quando c’è da raggiungere un obiettivo, allo stesso tempo il sistema in modalità free roaming seguirà attentamente le regole stradali senza nessun tipo di sbavatura.

Anche la modalità fotografia è stata migliorata e nello specifico è stato migliorato il comportamento dei personaggi e anche le pose, durante uno scatto che coinvolge i vostri personaggi preferiti infatti il rischio di scontrarsi con alcuni personaggi non giocabili (NPC), scende drasticamente grazie appunto a questi cambiamenti.

La fetta più grossa però riguarda la correzione di alcuni bug, nello specifico ad essere stata ritoccata la versione PC dal momento che ad esempio il sistema Nvidia reflex veniva disattivato durante l’utilizzo del sistema DLSS con frame generation attiva, allo stesso tempo è stato ridotto anche l’effetto di vignettatura che generalmente si attiva quando si gioca in modalità Stat, la fetta più grossa però di problemi risolti riguarda soprattutto la nuova versione per macOS che secondo la società dovrebbe migliorare in generale le prestazioni lasciando intendere che il gioco dovrebbe girare meglio a parità di hardware.

Si tratta di un update che sottolinea come lo sviluppo del titolo si stia ormai inviando al tramonto, dettaglio confermato anche dalle intenzioni della società di non sviluppare più DLC a pagamento.