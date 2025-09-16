AliExpress da pazzi con lo sconto sulle Realme Buds Air 7

Realme Buds Air 7 sono cuffiette true wireless che promettono ottime prestazioni a un prezzo tutt’altro che elevato, anzi si può benissimo considerare come uno dei più bassi mai visti prima d’ora, grazie all’ottima promozione che AliExpress ha deciso di attivare e di mettere a disposizione del pubblico stesso.

Compatibili sia con iOS che con Android, le cuffiette in questione sono caratterizzate dalla capacità di sopprimere il rumore ambientale, con la funzione di cancellazione smart del rumore, fino a 52dB. Al loro interno si possono trovare driver da 12,4 millimetri, con funzionalità Deep Bass per enfatizzare ulteriormente i bassi, raggiungendo nel complesso una più che discreta qualità generale.

La connessione avviene sfruttando il bluetooth 5.4, tecnologia di ultima generazione che garantisce stabilità e affidabilità, supportando nel contempo anche l’audio spaziale a 360 gradi, innalzando così notevolmente il livello qualitativo generale. Sono cuffiette con certificazione IP65, ovvero sono resistenti a schizzi d’acqua e alla polvere, avendo così la certezza di poterle utilizzare in ogni ambiente o condizione meteorologica.

Realme Buds Air7, quanto costano oggi su AliExpress

Gli utenti su AliExpress possono approfittare di uno sconto decisamente importante e interessante, proprio perchè si parte da un listino di 66,92 euro, per scendere a soli 38,85 euro, con validità della promozione fissata fino al 21 settembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte. Effettuate l‘ordine collegandovi qui.

Come più volte vi abbiamo raccontato in merito alle spedizioni di AliExpress, segnaliamo che comunque la merce in oggetto viene spedita direttamente dall’interno dell’Unione Europea, in particolar modo dalla Spagna (almeno in questo caso), con la certezza di poterla ricevere a domicilio entro massimo 5 giorni lavorativi. L’utente può decidere, eventualmente, di effettuare il reso entro 30 giorni dalla ricezione, anche senza una valida motivazione, oltretutto non si pagano dazi doganali di alcun tipo, essendo la spedizione dall’interno dell’UE. La garanzia è al solito di 2 anni.