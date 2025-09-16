YouTube Music valuta di riservare i testi delle canzoni agli abbonati Premium

Nel panorama dello streaming musicale, YouTube Music continua a ritoccare funzioni e interfaccia per migliorare l’esperienza d’uso, frutto dell’impegno di Google. In parallelo è emerso un test che fa discutere: su alcuni account è comparso un avviso che invita a “sbloccare i testi con Premium”. Il riferimento è alla visualizzazione dei testi delle canzoni, una funzione molto usata durante l’ascolto. Al momento si parla di una prova circoscritta a un numero ristretto di profili selezionati in modo casuale, senza indicazioni su tempistiche o mercati coinvolti. Non esiste una conferma ufficiale di un’estensione globale e l’esperimento potrebbe restare tale, come spesso accade per i test graduali sulle piattaforme digitali. L’interpretazione più immediata è che si stia misurando la reazione del pubblico a una possibile esclusiva per gli abbonati Premium.

Perché spingere sui testi a pagamento

Tra le chiavi di lettura rientra la componente dei diritti: l’accesso ai testi comporta accordi con società specializzate nella fornitura dei cataloghi, tra cui Musixmatch e LyricFind. Rendere i testi una funzione riservata agli abbonati potrebbe bilanciare i costi di licenza e, al tempo stesso, aumentare il valore percepito del piano a pagamento. Il precedente più vicino arriva da Spotify, che lo scorso anno aveva introdotto un tetto al numero di brani con testi visibili per gli utenti free. Le critiche arrivate in breve tempo avevano poi spinto la piattaforma a tornare sui propri passi. Anche per YouTube Music, qualora la limitazione fosse applicata in modo stabile, il sentiment della community potrebbe incidere sulle decisioni finali. Per ora il perimetro resta quello di un test su scala ridotta, utile a capire se l’eventuale paywall sui testi possa reggere sul piano dell’accettazione e dei ricavi ricorrenti. Il tema tocca un’abitudine consolidata nello streaming, perché i testi sono spesso parte integrante dell’ascolto, dalla comprensione del brano al canto sincronizzato. La scelta, se confermata, andrebbe quindi a riallineare il set di funzionalità tra livello gratuito e abbonamento, spingendo l’upgrading con una leva concreta ma potenzialmente divisiva. In assenza di comunicazioni ufficiali, resta una fotografia in divenire che racconta come i servizi musicali stiano ripensando cosa offrire gratis e cosa inserire nel pacchetto a pagamento.