martedì, Settembre 16, 2025
iPhone e Mac: scrivere più veloce con Sostituzione testo e scorciatoie

Dalle frasi ricorrenti alle correzioni automatiche, ecco come potete velocizzare la scrittura sui vostri iPhone e Mac

scritto da Felice Galluccio
La digitazione ripetitiva fa perdere minuti ogni giorno. Con Sostituzione testo su iOS e macOS, brevi sigle diventano frasi complete: “/grazie” inserisce un ringraziamento formale, “/firma” aggiunge recapiti, “/indir” richiama l’indirizzo. Le espansioni funzionano in Mail, Note, Safari e in tutte le app che accettano input da tastiera. Oltre alle frasi, si possono creare correzioni mirate (“pche”→“perché”) e standardizzare riferimenti come date e numeri di pratica. Il risultato è un testo uniforme, privo di refusi, con tono professionale costante. Si tratta quindi di un’ottima soluzione soprattutto per chi scrive molto utilizzando dispositivi di Apple, tutto con poca pratica e un’abitudine che subentra praticamente in un batter d’occhio.

Tastiera, trackpad e Appunti universale: Apple ne ha per tutti

Su iPhone, tenendo premuta la barra spazio, la tastiera diventa un trackpad per muovere il cursore con precisione e selezionare porzioni di testo. I gesti a due dita velocizzano la selezione di righe e paragrafi. Su Mac, Cmd+Shift+V incolla senza formattazione, utile per unire appunti provenienti da app diverse. L’Appunti universale consente di copiare su Mac e incollare su iPhone (o viceversa) senza passaggi intermedi. Le abbreviazioni sincronizzate con iCloud evitano configurazioni duplicate: una modifica si riflette su tutti i dispositivi collegati.

Metodo di lavoro e manutenzione periodica

Per evitare caos nell’elenco conviene usare un prefisso univoco per tutte le espansioni (ad esempio “/”). Una revisione settimanale mantiene la lista pulita: si eliminano scorciatoie inutili, si unificano varianti, si aggiungono formule ricorrenti. Gli snippet andrebbero costruiti come mattoncini: saluti, clausole di privacy, recapiti, call-to-action, link a documenti condivisi. Le abbreviazioni numeriche (IBAN, partita IVA, numeri interni) riducono errori in contesti sensibili. L’effetto è cumulativo: meno digitazione meccanica, più attenzione ai contenuti, minore fatica mentale nelle giornate lunghe. Utilizzare queste opportunità che Apple mette a disposizione consentirà agli utenti di facilitare la loro esperienza ogni giorno.

