iPhone Air: annunciato un rinvio a causa delle eSIM

È arrivato un nuovo annuncio riguardo l’universo Apple. Cupertino ha deciso di rimandare il lancio dell’iPhone Air in Cina. Ciò anche se il nuovo modello è già pronto a debuttare in gran parte del mondo. La ragione non è legata a ritardi di produzione o problemi tecnici, ma a un ostacolo che si è rivelato più complesso del previsto. Per raggiungere un design estremamente sottile, Apple ha eliminato il classico carrellino per le SIM fisiche, affidandosi alla tecnologia eSIM. Eppure, in Cina, l’uso di tale variante non è ancora stato approvato dalle autorità competenti. La mancanza di un quadro normativo chiaro ha impedito ad Apple di portare avanti il piano di lancio inizialmente studiato con China Telecom. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, Cupertino sta cercando un dialogo diretto con i regolatori di Pechino per sbloccare la situazione, ma non ci sono tempistiche certe. Una volta ottenuta l’autorizzazione, la distribuzione dovrebbe comunque coinvolgere anche China Mobile e China Unicom.

Apple: dettagli sul rinvio del nuovo modello Air

La decisione di posticipare l’arrivo del dispositivo ha sorpreso molti osservatori. A tal proposito, infatti, tutto lasciava pensare a un debutto senza ostacoli. La frenata all’ultimo momento mette in luce quanto sia complicato introdurre sul mercato innovazioni che non dipendono solo dalla tecnologia, ma anche dall’approvazione politica e burocratica. La decisione presa non appare come un dietrofront definitivo. Piuttosto sembra che Cupertino sta attendendo il via libera per evitare uno scontro diretto con le autorità cinesi.

Intanto, al di fuori della Cina, i programmi restano invariati. In Europa, e in Italia in particolare, la nuova gamma è già disponibile per la prenotazione. Oltre all’iPhone Air, i consumatori possono scegliere anche i modelli iPhone 17 Pro e Pro Max. Quest’ultimi sono acquistabili sia attraverso i canali ufficiali offerti da Apple sia tramite rivenditori online come, ad esempio, Amazon.