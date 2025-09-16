Iliad, la nuova offerta TOP 300 Plus

Iliad continua a scuotere il mercato italiano della telefonia mobile con la sua proposta più completa. Si tratta dell’offerta TOP 300 Plus, ma vediamo meglio in cosa consiste. Questa soluzione con un canone fisso di 11,99€ al mese, propone 300GB in 4G, 4G+ e 5G, minuti illimitati e messaggi senza limiti. Una formula senza vincoli, senza costi nascosti e soprattutto con la garanzia del “per sempre”, marchio di fabbrica della compagnia francese.

Iliad porta la sua rivoluzione anche in Europa

L’attivazione della SIM ha un costo di 9,99€, ma l’offerta garantisce anche servizi extra inclusi che molti competitor propongono a pagamento. Segreteria telefonica, hotspot, controllo del credito residuo, portabilità semplice e tecnologia VoLTE sono già compresi. In caso di superamento dei 300GB mensili, con il consenso dell’utente, è possibile continuare a navigare a un costo di 0,90 centesimi ogni 100MB.

Un aspetto che rende l’offerta particolarmente interessante è il roaming internazionale. Con TOP 300 Plus, infatti, sono compresi 30GB dedicati in Europa, oltre a minuti e SMS illimitati verso i numeri italiani e di oltre 60 destinazioni internazionali. Una scelta che punta a semplificare la vita per chi viaggia spesso e non ama le sorprese in bolletta.

Il 5G è incluso e disponibile nelle aree coperte dalla rete Iliad, sempre più estesa in Italia. L’azienda promuove la propria filosofia di trasparenza, ribadendo l’assenza di rimodulazioni future e di vincoli contrattuali. A tutto ciò si aggiunge anche la possibilità di integrare mobile e fibra, con vantaggi dedicati a chi sceglie entrambe le soluzioni. Insomma, l’ azienda, così facendo, conferma il proprio impegno a mantenere offerte semplici, chiare e convenienti, consolidando la sua posizione di player alternativo rispetto agli operatori tradizionali. Con una proposta pensata per chi vuole grandi quantità di dati, connessione 5G e stabilità nei costi, la compagnia punta a rafforzare la sua crescita sul mercato italiano.