Honda N-One e: esordio in Giappone ed Europa nel mirino

Un sottomercato legato al settore delle auto elettriche sicuramente è quello delle piccole auto da città definite in Giappone come Kei Car, nello specifico si tratta di auto di piccole dimensioni pensate per un utilizzo strettamente metropolitano e ristretto all’interno della città, senza pensare a spostamenti tra una città e l’altra, queste piccole vetture spesso sfruttate anche in servizi di Car sharing stanno godendo di tanta popolarità dal momento che offrono i necessario per un’esperienza di guida rapida, veloce e confortevole senza prezzi eccessivi.

Ecco che in tal senso, dal Giappone ci arriva una nuova vettura di questo genere denominata Honda N-One e, la vettura in questione viene venduta all’interno della nazione nipponica ad un prezzo che aò cambio oscilla intorno ai 15.500 € e sta godendo davvero di tanta popolarità.

Punta l’Europa

La vettura in questione risulta particolarmente interessante dal momento che con le opportune modifiche del caso dovrebbe essere venduta anche all’interno del vecchio continente, un passo in avanti per questa tipologia di automobile davvero importante, dopo averla presentata al Goodwood Festival of Speed 2025, Honda sta lavorando a tutto il necessario per portare la vettura in questione in Europa, nello specifico l’automobile rispetterà gli standard di sicurezza europei ma conserverà tutte le caratteristiche tipiche di queste vetture presenti in Giappone, all’interno infatti godrà di una strumentazione digitale completa e di un sistema multimediale decisamente ricco di opzioni.

Per quanto riguarda la batteria e l’autonomia, la vettura consentirà un utilizzo da città letteralmente perfetto dal momento che secondo il ciclo WLTC, la vettura garantirà 295 km di autonomia con la possibilità di effettuare la ricarica in corrente continua per ottenere l’80% dell’autonomia in appena 30 minuti.

Anche in termini di strumentazione e sicurezza, la vettura sarà completa dal momento che al suo interno sarà presente il sistema Honda Sensing che include diversi sistemi ADAS di ultima generazione.