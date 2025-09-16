Apple segnala la presenza di nuovi attacchi spyware

Di recente, il tema della sicurezza digitale ha smesso di essere un semplice argomento teorico. Diventando una necessità a livello internazionale. A tal proposito, la Francia, attraverso il suo centro di monitoraggio CERT-FR, ha confermato un fenomeno che Apple aveva già segnalato ai propri utenti. Si tratta di una serie di attacchi spyware rivolti a persone di rilievo nel panorama europeo. Non si parla di episodi isolati, ma di campagne persistenti. Le quali risalgono addirittura al 2021. Le vittime non hanno alcun modo immediato di accorgersi di ciò che accade. Gli strumenti impiegati dagli hacker, come Pegasus o Predator, sono programmati per agire in silenzio. Raccogliendo informazioni e monitorando comunicazioni senza lasciare tracce.

Apple scova un nuovo attacco alla sicurezza

In tale contesto, solo quando Cupertino rileva attività sospette arriva una notifica che avvisa l’utente di un possibile tentativo di intrusione. Tra il momento dell’attacco e la ricezione di tale avviso possono passare mesi, rendendo l’intervento tempestivo ancora più complicato. Gli attacchi confermati nel 2025 dimostrano la regolarità e la pianificazione di tali campagne. L’ente francese ha messo in guardia i cittadini sull’importanza di non ignorare suddette notifiche. Inoltre, è necessario non effettuare azioni come il reset dei dispositivi o la cancellazione di app, perché ogni informazione può essere vitale per le indagini in corso.

La raccomandazione è di collaborare con le autorità e di mantenere ogni segnale ricevuto, anche se apparentemente insignificante. Inoltre, la prevenzione è fondamentale. A tal proposito, gli esperti invitano a mantenere sempre aggiornati i dispositivi, ad attivare sistemi di sicurezza e a utilizzare codici di accesso complessi.

Tali episodi non rappresentano solo una minaccia individuale, ma un problema sistemico. Non basta reagire agli attacchi, è indispensabile costruire una cultura della prevenzione e della difesa. La quale deve essere in grado di evolversi al fine di rispondere alle minacce sempre più sofisticate e invisibili del web.