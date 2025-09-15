Scontro online tra Musk e Nadella dopo la morte di Charlie Kirk

Elon Musk torna al centro della scena. Questa volta con un nuovo attacco diretto al CEO di Microsoft. Satya Nadella. L’imprenditore ha pubblicamente chiesto spiegazioni per una serie di post scritti da sviluppatori di Blizzard Entertainment, azienda controllata da Microsoft, riguardo alla recente morte di Charlie Kirk. Alcuni dipendenti, secondo screenshot rilanciati online, avrebbero espresso giudizi duri e offensivi nei confronti del fondatore di Turning Point USA. Musk ha condiviso i contenuti su X, domandando: “Che cosa sta succedendo qui, @satyanadella?”. In un altro post ha sottolineato: “Queste persone lavorano per Microsoft”.

Musk crea una reazione a catena, Microsoft prende le distanze e Nadella resta in silenzio

L’intervento di Musk ha innescato una reazione a catena. Che ha coinvolto anche ambienti politici. Alcuni membri del Partito Repubblicano, come il deputato Clay Higgins, hanno chiesto misure drastiche. Tutte contro chi ha criticato Kirk dopo il suo assassinio. Higgins ha parlato apertamente della possibilità di bandire a vita gli utenti colpevoli di aver pubblicato commenti ritenuti irrispettosi. L’ex sviluppatore Blizzard Mark Kern, noto per le sue posizioni conservatrici, ha alimentato ulteriormente la polemica. Accusando pubblicamente i suoi ex colleghi di “disonorare la memoria” di Kirk. Musk, ormai, è sempre attivo sulla piattaforma. E ha rilanciato anche il suo intervento.

Di fronte al clamore mediatico, Microsoft è intervenuta con un comunicato ufficiale. L’azienda ha dichiarato di essere a conoscenza dei post incriminati e di considerare seriamente la questione. “Commenti che celebrano la violenza non sono compatibili con i nostri valori”. Si legge nella nota. La società ha promesso indagini interne. Ma non ha confermato la presenza di messaggi che giustifichino l’omicidio di Kirk. Nessuna risposta, invece, è arrivata direttamente da Satya Nadella.

L’intera vicenda solleva una questione spinosa. Dove finisce la libertà di espressione dei dipendenti e dove inizia la responsabilità dell’azienda? Il caso Blizzard mette in evidenza il fragile equilibrio tra diritti individuali e reputazione aziendale. In un contesto polarizzato come quello americano. Musk, nel frattempo, ha centrato il suo obiettivo. Spostare l’attenzione pubblica su Microsoft. Tirando in ballo uno dei temi più sensibili del momento.