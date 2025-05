Satya Nadella dice addio ai podcast: il motivo vi stupirà

L’AI sta svolgendo un ruolo fondamentale per Microsoft.

Il tempo è prezioso anche per le persone che guidano aziende di grosso calibro. Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, ha detto di aver smesso di sentire, durante il suo viaggio verso l’ufficio, i podcast. Lui non ha detto che non apprezza i podcast, addirittura ne carica le trascrizioni su Copilot, ovvero l’assistente di Microsoft AI, e ne discute per i contenuti anche con il sistema. L’aneddoto prende vita da un profilo recente pubblicato da Bloomberg, analizza infatti nel dettaglio la visione dell’AI considerata da Nadella e il ruolo centrale che l’azienda riconosce a Copilot nel quotidiano.

Le curiosi abitudini del Ceo di Microsoft stanno cambiando.

L’intelligenza artificiale sta modificando l’intero panorama tecnologico, questo lo capiamo dalle abitudini del CEO. L’Ai inoltre sta modificando il modo di assimilare e apprendere informazioni dei vertici aziendali. Durante la sua intervista, Nadella ha giocato con col fatto che il suo lavoro è similare a quello di un “dattilografo di email”. Dietro questa battuta però c’è un intero sistema lavorativo organizzato con l’appoggio pesante di strumenti personalizzati basati sull’AI. Il dirigente ha dichiarato di usare almeno dieci agenti creati con Copilot Studio, e sono stati programmati per fare riassunti di email, organizzare dei briefing per le riunioni e gestire altri tipi di attività che svolge l’azienda.

La dipendenza crescente nei confronti dell’AI interna riguarda tutti i settori, non solo quello manageriale. Secondo delle fonti, Microsoft ha ridimensionato dei reparti di sviluppo software, dopo l’annuncio di Nadella dove dichiarava che il codice dell’azienda è scritto al 30% dall’AI. Una cifra che ci fa pensare su quanto sta influenzando i settori l’AI. L’integrazione di tecnologie come ChatGPT all’interno dei prodotti Microsoft, ha dato un ruolo all’AI sempre più strutturale dell’offerta e di come la pensa l’azienda. Nadella sembra che vuole essere il primo a far capire che l’AI sarà la tecnologia più presente nelle nostre vite.