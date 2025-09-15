Samsung Ballie potrebbe essere un flop? Ecco i dettagli

Nel panorama dell’innovazione tecnologica, Samsung ha spesso cercato di imporsi nel settore con le sue innovazioni. Tra i suoi progetti c’è Ballie, il robot domestico a forma di sfera che fece la sua prima apparizione al CES del 2020. Lì venne accolto come una sorta di mascotte tecnologica, simbolo di una casa intelligente capace di muoversi e interagire con i suoi abitanti. A sei anni di distanza, però, il progetto sembra bloccato in un limbo. Con una traiettoria che ricorda da vicino quella del Galaxy Home, lo smart speaker con Bixby che non arrivò mai al mercato.

Samsung: Ballie potrebbe restare nel limbo?

L’azienda aveva fissato l’estate del 2025 come finestra di lancio per una nuova versione del robot, più grande e più sofisticata rispetto al prototipo iniziale. Le caratteristiche annunciate erano ambiziose: un mini proiettore integrato, sensori avanzati per il riconoscimento degli oggetti, connessione con la piattaforma SmartThings e persino la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale di Google Gemini. Le dimostrazioni viste al CES del 2024 avevano alimentato le aspettative, mostrando un Ballie capace di ricordare appuntamenti, proiettare contenuti multimediali, monitorare dati di salute o persino intrattenere animali domestici.

Eppure, l’IFA di Berlino di quest’anno ha segnato un passo indietro. Nessuna menzione ufficiale, nessuna postazione dedicata, nessun aggiornamento concreto. Il nodo principale riguarda la fattibilità. Portare sul mercato un robot mobile che sia affidabile, sicuro e al tempo stesso accessibile in termini di prezzo rappresenta una sfida tecnica e industriale complessa. È necessario garantire autonomia, stabilità di movimento e reale utilità quotidiana. Senza tali elementi, Ballie rischia di trasformarsi in un esercizio di stile, più che in un prodotto concreto.

Così, mentre la finestra temporale promessa si chiude senza novità, Ballie resta sospeso tra l’essere una trovata scenografica e una reale opportunità commerciale. Non resta che attendere dichiarazioni da parte di Samsung. Solo in tal modo sarà possibile capire se diventerà un tassello del futuro domestico o un nuovo esempio di tecnologia mai maturata.