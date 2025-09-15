Motorola Razr 60 Ultra: è MINIMO STORICO oggi su Amazon

Amazon è pronta a riservare una piacevole sorpresa a tutti i consumatori che vogliono accedere a un prodotto di alto livello, spendendo comunque relativamente poco. Motorola Razr 60 Ultra è disponibile con una forte riduzione del 38% solamente in questo periodo.

Si tratta di uno smartphone che a tutti gli effetti può essere definito foldable, o ancora meglio flip phone, con dimensioni di 171,48 x 73,99 x 7,19 millimetri e peso di 199 grammi. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con una frequenza di clock a 4,32GHz, passando anche per GPU Adreno 830, oltre 16GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna che varia in relazione alla variante scelta (fino a un massimo di 1TB).

Come era lecito immaginarsi, sono presenti due display, uno interno da 7 pollici, LTPO AMOLED con risoluzione di 1224 x 2912 pixel e 464 ppi, con oltre 165 hz di refresh rate, per poi scendere ai 4 pollici presenti in quello esterno, sempre essendo un P-OLED con risoluzione di 1272 x 1080 pixel.

Motorola Razr 60 Ultra è da impazzire oggi

Un prezzo di tutto rispetto per un prodotto rivoluzionario che ha sconvolto il mercato con il suo lancio, si parte da un listino di 1299 euro, per scendere di circa 500 euro, e arrivare in questo modo a poter sostenere un investimento finale che si aggira attorno ai 799,92 euro. Ordinatelo subito premendo qui.

Il prodotto è disponibile in quattro colorazioni differenti, tutte però in vendita a prezzi altrettanto diversi tra loro, per questo motivo consigliamo di valutare attentamente la scelta. La spedizione al solito viene gestita da Amazon, con la certezza di poter ricevere la merce a domicilio entro pochissimi giorni dall’ordine, restituzione entro 14 giorni, e garanzia solita della durata di 2 anni che copre i difetti di fabbrica.