I caschi intelligenti rivoluzionano l’esercito USA

Un visore modulare con realtà aumentata, comandi AI e capacità di controllo remoto: Anduril guida la svolta digitale dell’esercito.

L’esercito statunitense ha affidato ad Anduril Industries un contratto da 159 milioni di dollari. Tutto questo per sviluppare un nuovo tipo di casco intelligente destinato ai soldati. Questo sistema è parte del programma Soldier Borne Mission Command (SBMC). E rappresenta l’evoluzione dei precedenti visori IVAS, sviluppati in collaborazione con Microsoft. E poi abbandonati per problemi tecnici e criticità fisiche riscontrate dai militari.

Dal fallimento di IVAS per l’esercito americano alla rinascita del concetto di guerra aumentata

L’obiettivo è ambizioso. Dotare ogni soldato di un casco capace di fondere realtà aumentata, visione notturna e termica. E poi strumenti di comando gestiti da intelligenza artificiale. Non più mappe cartacee, radio o tablet separati: tutte le informazioni essenziali saranno proiettate direttamente nel campo visivo del militare. Il sistema sarà adattabile e modulare, con componenti intercambiabili a seconda della missione. Meta, OSI, Qualcomm e Gentex collaborano allo sviluppo dell’hardware. Mentre il software SBMC-A — basato sulla piattaforma Lattice — fornirà l’ossatura digitale del sistema.

Il progetto nasce dalla necessità di superare i limiti evidenziati dal programma IVAS, avviato nel 2018 e interrotto dopo che i soldati lamentavano effetti collaterali come nausea e mal di testa. Dopo il taglio dei fondi da parte del Congresso nel 2022, l’esercito ha ripensato l’intero approccio, optando per una soluzione più flessibile e performante. Durante i test sul campo, il nuovo casco ha già dimostrato capacità sorprendenti. Permettendo ai soldati di controllare droni a oltre tre chilometri di distanza direttamente con la nuova interfaccia.

Il programma coinvolge anche aziende come Palantir, L3Harris, Maxar e Persistent Systems. L’obiettivo è trasformare il modo in cui i militari interagiscono con l’ambiente operativo. Colmando così la storica frammentazione delle informazioni sul campo. Non si tratta solo di vedere meglio. Ma di decidere prima e con più consapevolezza. Per il Pentagono, la rapidità decisionale è oggi l’elemento chiave per prevalere sul nemico. Se Anduril riuscirà dove Microsoft ha fallito, il casco intelligente potrebbe diventare il nuovo standard della fanteria americana.

