Ad
ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

Galaxy S26 Ultra e Pro mostrati in recenti render?

Sono emersi in rete alcuni render relativi ai prossimi Galaxy S26 Ultra e Pro di Samsung. Scopriamo i dettagli emersi su tali dispositivi.

scritto da Margareth Galletta
Galaxy S26 Ultra e Pro

L’attenzione del settore smartphone si è spostata su due modelli di punta di Samsung. Si tratta dei Galaxy S26 Ultra e Galaxy S26 Pro. A tal proposito, i render trapelati dai presunti file CAD offrono un primo sguardo al design dei prossimi flagship Samsung. Confermando così alcune voci che circolavano già da tempo e suggerendo la direzione estetica scelta dall’azienda. Anche se manca ancora un anno alla presentazione ufficiale, le immagini diffuse dal portale SmartPrix appaiono coerenti e convincenti. Offrendo un’anteprima realistica di ciò che ci aspetta.

Samsung: ecco le indiscrezioni sui prossimi Galaxy S26 Ultra e Pro

Il Galaxy S26 Pro punta sulla compattezza e sulla leggerezza. Presenta uno spessore di soli 6,7 mm e un display da 6,27 pollici caratterizzato da cornici sottilissime e refresh rate a 120 Hz. La memoria potrebbe arrivare fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Il comparto fotografico sarà composto da una fotocamera principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP. Mentre la batteria da 4.300 mAh supporterà ricarica rapida cablata a 45W e wireless magnetica Qi2.

Riguardo le specifiche, il Galaxy S26 Ultra, invece, presenta uno schermo da 6,9 pollici protetto da vetro anti-riflesso di nuova generazione. Bordi leggermente più arrotondati e un peso estetico che punta a combinare eleganza e praticità. La memoria potrebbe raggiungere i 16 GB di RAM con fino a 1 TB di archiviazione. Mentre il citato comparto fotografico promette prestazioni da top di gamma, con un sensore principale da 200 MP, periscopio da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 12 MP. La batteria dovrebbe restare sui 5.000 mAh, ma la ricarica cablata si evolverà fino a 60W. Senza rinunciare alla ricarica wireless Qi2 con aggancio magnetico.

I due dispositivi mostrano un linguaggio stilistico molto simile, con linee morbide e proporzioni armoniose. Il modello Ultra, in particolare, sembra aver guadagnato angoli più arrotondati rispetto al passato. Mentre la classica “camera island” a semaforo fa il suo ritorno, raccogliendo tre sensori posteriori. Inoltre, entrambi i modelli monteranno il nuovo processore Samsung Exynos 2600 o, in alcune regioni, il Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.