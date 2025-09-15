Galaxy S26 Ultra e Pro mostrati in recenti render?

L’attenzione del settore smartphone si è spostata su due modelli di punta di Samsung. Si tratta dei Galaxy S26 Ultra e Galaxy S26 Pro. A tal proposito, i render trapelati dai presunti file CAD offrono un primo sguardo al design dei prossimi flagship Samsung. Confermando così alcune voci che circolavano già da tempo e suggerendo la direzione estetica scelta dall’azienda. Anche se manca ancora un anno alla presentazione ufficiale, le immagini diffuse dal portale SmartPrix appaiono coerenti e convincenti. Offrendo un’anteprima realistica di ciò che ci aspetta.

Samsung: ecco le indiscrezioni sui prossimi Galaxy S26 Ultra e Pro

Il Galaxy S26 Pro punta sulla compattezza e sulla leggerezza. Presenta uno spessore di soli 6,7 mm e un display da 6,27 pollici caratterizzato da cornici sottilissime e refresh rate a 120 Hz. La memoria potrebbe arrivare fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Il comparto fotografico sarà composto da una fotocamera principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP. Mentre la batteria da 4.300 mAh supporterà ricarica rapida cablata a 45W e wireless magnetica Qi2.

Riguardo le specifiche, il Galaxy S26 Ultra, invece, presenta uno schermo da 6,9 pollici protetto da vetro anti-riflesso di nuova generazione. Bordi leggermente più arrotondati e un peso estetico che punta a combinare eleganza e praticità. La memoria potrebbe raggiungere i 16 GB di RAM con fino a 1 TB di archiviazione. Mentre il citato comparto fotografico promette prestazioni da top di gamma, con un sensore principale da 200 MP, periscopio da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 12 MP. La batteria dovrebbe restare sui 5.000 mAh, ma la ricarica cablata si evolverà fino a 60W. Senza rinunciare alla ricarica wireless Qi2 con aggancio magnetico.

I due dispositivi mostrano un linguaggio stilistico molto simile, con linee morbide e proporzioni armoniose. Il modello Ultra, in particolare, sembra aver guadagnato angoli più arrotondati rispetto al passato. Mentre la classica “camera island” a semaforo fa il suo ritorno, raccogliendo tre sensori posteriori. Inoltre, entrambi i modelli monteranno il nuovo processore Samsung Exynos 2600 o, in alcune regioni, il Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.