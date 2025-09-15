Olimpiade tech: robot e AI si sfidano tra sport e sperimentazione

Ad Olimpia, là dove un tempo nascevano i Giochi che hanno fatto la storia dello sport, è andata in scena una competizione molto diversa ma altrettanto simbolica: la prima Olimpiade Internazionale degli Umanoidi. Un palcoscenico insolito, dove al posto degli atleti in carne e ossa si sono mossi robot antropomorfi, impegnati in partite di calcio e incontri di boxe. Non era un festival del bizzarro né un circo tecnologico: l’idea era mostrare cosa i robot sono realmente in grado di fare oggi e quanto lunga sia ancora la strada che li separa dall’essere davvero “utili” nel nostro quotidiano.

Robot vs AI: le Olimpiadi mostrano quanto siamo lontani dalla perfezione

L’atmosfera era curiosa: ricercatori, imprenditori e appassionati si mescolavano tra il pubblico, oscillando tra il divertimento per i goffi movimenti dei robot e la consapevolezza che quegli stessi movimenti rappresentano il futuro della robotica. Perché se l’intelligenza artificiale ha bruciato le tappe negli ultimi anni – basti pensare a strumenti ormai di uso comune come ChatGPT – i robot umanoidi arrancano. Mancano loro soprattutto i dati, quell’oceano di esperienze da cui il software trae forza e rapidità di apprendimento.

Lo ha detto senza mezzi termini Minas Liarokapis, tra gli organizzatori: ci vorrà almeno un decennio prima di vedere robot davvero capaci di cucinare, riordinare o svolgere faccende domestiche. Più probabile che li incontreremo nello spazio, a bordo di missioni dove la resistenza fisica e la capacità di operare in ambienti estremi pesano più della destrezza da camerieri. Ken Goldberg, professore a Berkeley, ha rilanciato il punto con una stima che ha fatto sorridere molti in sala: i robot sarebbero centomila anni indietro rispetto all’AI per quanto riguarda la capacità di apprendere dai dati.

Eppure la ricerca non si ferma. Tecniche come l’apprendimento per rinforzo stanno dando agli umanoidi una marcia in più, permettendo loro di reagire in tempo reale senza dover ricevere istruzioni per ogni singola azione. E poi ci sono progetti che sembrano usciti da un romanzo di fantascienza, come quello presentato da Hon Weng Chong di Cortical Labs: un “cervello biologico” costruito con cellule neuronali coltivate su chip, capace di imparare ed adattarsi in modo più rapido dei sistemi attuali.

Le gare, alla fine, hanno avuto il sapore di una palestra sperimentale: niente giavellotti o salti in alto, ma sfide concrete, calibrate sui limiti reali di oggi. E proprio in quelle partite di calcio un po’ traballanti e in quei match di boxe dall’aria incerta, si è intravisto non tanto il presente, quanto uno scorcio del futuro che verrà. Un futuro che, a Olimpia, sembra aver trovato un nuovo punto di partenza.