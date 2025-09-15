Creami WOW 150: 150 GB e chiamate illimitate a 6,99 €!

C’è un certo fascino nel vedere come il mercato della telefonia mobile, che per anni è sembrato un terreno ormai saturo, riesca ancora a tirar fuori offerte capaci di far alzare più di un sopracciglio. È il caso della PosteMobile Creami EXTRA WOW 150 Online, una tariffa che si presenta come esclusiva per chi sceglie di attivarla sul web e che mette subito in chiaro i suoi punti forti: 150 GB di traffico dati in 4G+, chiamate e SMS illimitati, il tutto a 6,99 euro al mese. Numeri che, letti così, suonano quasi come una provocazione ai colossi della telefonia.

150 GB in 4G+ con PosteMobile a 6,99 € al mese

Il pacchetto poggia su una rete affidabile, quella di Vodafone, che in Italia garantisce copertura su oltre il 99% della popolazione e velocità che possono arrivare a 300 Mbps. Non stiamo parlando, insomma, di un compromesso nascosto dietro un prezzo basso: è un’offerta pensata per chi vuole navigare senza ansie di soglie troppo strette e senza spendere cifre esagerate. A rendere il tutto più interessante ci sono anche i servizi inclusi gratuitamente, quelli che spesso gli altri operatori trasformano in piccoli balzelli aggiuntivi: dall’avviso di chiamata a “Ti cerco” e “Richiama ora”, fino alla possibilità di usare l’hotspot senza costi extra. In pratica, i tuoi giga li puoi condividere senza timori di sorprese in bolletta.

Certo, non manca qualche dettaglio pratico da tenere a mente: l’attivazione online richiede 10 euro per la SIM e altri 10 come prima ricarica, che copre già il primo mese. E come sempre, se il credito dovesse scendere a zero proprio al momento del rinnovo, scatta la tariffazione a consumo, con costi ben meno convenienti (18 centesimi al minuto per le chiamate e 12 per ogni SMS). È il solito invito implicito a controllare che la SIM sia sempre in ordine, un po’ come ricordarsi di fare benzina prima di partire per un viaggio.

Il vero punto, però, è che PosteMobile si sta ritagliando uno spazio preciso: tariffe semplici, aggressive sul prezzo e con la forza di una rete già consolidata alle spalle. In un panorama dove spesso le offerte sembrano labirinti di asterischi e condizioni, questa Creami EXTRA WOW 150 Online gioca la carta della chiarezza: tanto traffico, poche complicazioni e un prezzo che invita a fare il confronto diretto con quello che si sta pagando adesso. E a quel punto, forse, la domanda viene spontanea: vale la pena restare dove si è, o è arrivato il momento di cambiare?